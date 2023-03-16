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Число жертв землетрясений в Турции превысило 49 тысяч

Число жертв землетрясений в Турции превысило 49 тысяч

Правительство страны "залечит раны, нанесенные землетрясением, как можно скорее", заявил Эрдоган. 16.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-16T15:16+0400

2023-03-16T15:16+0400

2023-03-16T15:18+0400

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реджеп тайип эрдоган

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших при землетрясениях в Турции превысило 49 тысяч, раненых – более 115 тысяч.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".Президент Турции заявил, что правительство страны "залечит раны, нанесенные землетрясением, как можно скорее"."Мы планируем построить в общей сложности 610 тысяч домов и передать их законным владельцам", – сказал он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, турция, землетрясение в турции 2023, реджеп тайип эрдоган