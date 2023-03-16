https://sputnik-georgia.ru/20230316/denezhnye-perevody-rekordno-rastut--lider-po-perechisleniyam-rossiya-275853754.html

Денежные переводы рекордно растут – лидер по перечислениям Россия

Денежные переводы рекордно растут – лидер по перечислениям Россия

Переводы из России в Грузию в феврале выросли в восемь раз 16.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-16T20:44+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-февраль 2023 года вырос на 132% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 817,3 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии. По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия. По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 455 миллионов долларов – 55,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Перечисления из России в феврале выросли в разы Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в феврале 2023 года выросли на % по сравнению с ноябрем прошлого года и составили 372,3 миллиона долларов. В феврале из России перечислено 187,3 миллиона долларов – 50,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в феврале 2023 года поступило денежных переводов на 751,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Сколько валюты перевели из Грузии В феврале из Грузии за границу перевели 27,6 миллиона долларов, что на 3,1% больше, чем за тот же месяц 2022 года. За два месяца 2023 года из Грузии за границу перевели 53,9 миллиона долларов, что на 7,6% больше, чем за тот же период 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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