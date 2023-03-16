https://sputnik-georgia.ru/20230316/denezhnye-perevody-rekordno-rastut--lider-po-perechisleniyam-rossiya-275853754.html
Денежные переводы рекордно растут – лидер по перечислениям Россия
Денежные переводы рекордно растут – лидер по перечислениям Россия
Переводы из России в Грузию в феврале выросли в восемь раз 16.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-16T20:44+0400
2023-03-16T20:44+0400
2023-03-16T20:44+0400
грузия
новости
экономика
денежные переводы
национальный банк грузии
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23408/45/234084550_0:134:2000:1259_1920x0_80_0_0_b306d9ab28682653cfd05140dbcec2a5.jpg
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-февраль 2023 года вырос на 132% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 817,3 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии. По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия. По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 455 миллионов долларов – 55,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Перечисления из России в феврале выросли в разы Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в феврале 2023 года выросли на % по сравнению с ноябрем прошлого года и составили 372,3 миллиона долларов. В феврале из России перечислено 187,3 миллиона долларов – 50,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в феврале 2023 года поступило денежных переводов на 751,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Сколько валюты перевели из Грузии В феврале из Грузии за границу перевели 27,6 миллиона долларов, что на 3,1% больше, чем за тот же месяц 2022 года. За два месяца 2023 года из Грузии за границу перевели 53,9 миллиона долларов, что на 7,6% больше, чем за тот же период 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23408/45/234084550_72:0:1929:1393_1920x0_80_0_0_3f3f2f6fe1975351a9c30b19fc01bc3b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, денежные переводы, национальный банк грузии, статистика
грузия, новости, экономика, денежные переводы, национальный банк грузии, статистика
Денежные переводы рекордно растут – лидер по перечислениям Россия
Переводы из России в Грузию в феврале выросли в восемь раз
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-февраль 2023 года вырос на 132% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 817,3 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-февраль 2023 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
Россия
455,0
926,3
Италия
78,5
18,5
США
59,0
42,6
Греция
35,4
9,6
Израиль
33,5
15,4
По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 455 миллионов долларов – 55,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.
Перечисления из России в феврале выросли в разы
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в феврале 2023 года выросли на % по сравнению с ноябрем прошлого года и составили 372,3 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за февраль 2023 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
Россия
187,3
751,8
Италия
39,8
18,0
США
30,5
44,3
Греция
17,4
12,3
Израиль
16,4
16,4
В феврале из России перечислено 187,3 миллиона долларов – 50,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в феврале 2023 года поступило денежных переводов на 751,8% больше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В феврале из Грузии за границу перевели 27,6 миллиона долларов, что на 3,1% больше, чем за тот же месяц 2022 года.
За два месяца 2023 года из Грузии за границу перевели 53,9 миллиона долларов, что на 7,6% больше, чем за тот же период 2022 года.