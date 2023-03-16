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Хвича Кварацхелия получил в подарок футболку от своего кумира
Хвича Кварацхелия получил в подарок футболку от своего кумира
Кварацхелия поблагодарил Гути за этот жест и пообещал ответный подарок 16.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-16T08:31+0400
2023-03-16T08:31+0400
2023-03-16T08:31+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия получил в подарок футболку с автографом своего кумира детства – легендарного полузащитника "Реала" Гути, видео вручения подарка опубликовало испанское издание Lasexta. Несколько недель назад вышло видео с Кварацхелия, где она рассказал, что Гути был его кумиром детства. Увидев эти кадры в шоу El Chiringuito, бывший игрок "Реала" решил отправить ему футболку с автографом.Спортивный журналист Нико Родригес доставил футболку в Неаполь. Кварацхелия, который отлично проводит сезон, поблагодарил Гути за этот жест и пообещал ответный подарок. Кстати, в итальянской и испанской прессе в последнее время все чаще появляется информация о возможном переходе Кварацхелия в мадридский "Реал".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, мадрид, грузия, тбилиси, неаполь, хвича кварацхелия
спорт, новости, мадрид, грузия, тбилиси, неаполь, хвича кварацхелия
Хвича Кварацхелия получил в подарок футболку от своего кумира
Кварацхелия поблагодарил Гути за этот жест и пообещал ответный подарок
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия получил в подарок футболку с автографом своего кумира детства – легендарного полузащитника "Реала" Гути, видео вручения подарка опубликовало испанское издание Lasexta.
Несколько недель назад вышло видео с Кварацхелия, где она рассказал, что Гути был его кумиром детства. Увидев эти кадры в шоу El Chiringuito, бывший игрок "Реала" решил отправить ему футболку с автографом.
Спортивный журналист Нико Родригес доставил футболку в Неаполь.
"Хвича, спасибо, что полюбил мой футбол. Многие дети полюбят твой футбол. Надеюсь, футболка понравится тебе и твои мечты сбудутся. Я жду тебя в Мадриде. Надеюсь, скоро увидимся", – говорится в письме, которое Гути отправил грузинскому футболисту вместе с подарком.
Кварацхелия, который отлично проводит сезон, поблагодарил Гути за этот жест и пообещал ответный подарок.
Кстати, в итальянской и испанской прессе в последнее время все чаще появляется информация о возможном переходе Кварацхелия в мадридский "Реал".