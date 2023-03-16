https://sputnik-georgia.ru/20230316/khvicha-kvaratskheliya-poluchil-v-podarok-futbolku-ot-svoego-kumira-275816802.html

Хвича Кварацхелия получил в подарок футболку от своего кумира

Хвича Кварацхелия получил в подарок футболку от своего кумира

Кварацхелия поблагодарил Гути за этот жест и пообещал ответный подарок 16.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-16T08:31+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия получил в подарок футболку с автографом своего кумира детства – легендарного полузащитника "Реала" Гути, видео вручения подарка опубликовало испанское издание Lasexta. Несколько недель назад вышло видео с Кварацхелия, где она рассказал, что Гути был его кумиром детства. Увидев эти кадры в шоу El Chiringuito, бывший игрок "Реала" решил отправить ему футболку с автографом.Спортивный журналист Нико Родригес доставил футболку в Неаполь. Кварацхелия, который отлично проводит сезон, поблагодарил Гути за этот жест и пообещал ответный подарок. Кстати, в итальянской и испанской прессе в последнее время все чаще появляется информация о возможном переходе Кварацхелия в мадридский "Реал".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, мадрид, грузия, тбилиси, неаполь, хвича кварацхелия