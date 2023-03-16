https://sputnik-georgia.ru/20230316/moldavskiy-yazyk-otmenili--parlament-progolosoval-za-zamenu--275851783.html
Молдавский язык отменили? – парламент проголосовал за замену
Молдавский язык отменили? – парламент проголосовал за замену
Поправки о замене в официальных документах названия "молдавский язык" на "румынский" приняты парламентом РМ в окончательном чтении 16.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-16T19:56+0400
2023-03-16T19:56+0400
2023-03-16T19:56+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мар – Sputnik. Скандальный проект об изменении синтагмы "молдавский язык" на "румынский язык" в официальных документах утвержден парламентом Молдовы во втором, окончательном чтении, сообщил Sputnik Молдова.За проголосовали 57 депутатов PAS и один независимый депутат.Оппозиция развернула на трибунах баннеры против законопроекта и в поддержку молдавского языка.В течение 30 дней после вступления закона в силу государственные органы, ответственные за принятие, утверждение и издание нормативных актов, внесут в документы требуемые изменения.Проект также предусматривает, что национальный праздник Limba noastră (День родного языка) будет называться Limba română (Румынский язык). Соответствующие изменения будут внесены в постановление парламента о памятных днях, праздниках и днях отдыха, а также в Трудовой кодекс.Согласно статье 13 Конституции Молдовы "государственным языком Республики Молдова является молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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молдова, новости, политика
молдова, новости, политика
Молдавский язык отменили? – парламент проголосовал за замену
Поправки о замене в официальных документах названия "молдавский язык" на "румынский" приняты парламентом РМ в окончательном чтении
ТБИЛИСИ, 16 мар – Sputnik.
Скандальный проект об изменении синтагмы "молдавский язык" на "румынский язык" в официальных документах утвержден парламентом Молдовы во втором, окончательном чтении, сообщил Sputnik Молдова
.
За проголосовали 57 депутатов PAS и один независимый депутат.
Оппозиция развернула на трибунах баннеры против законопроекта и в поддержку молдавского языка.
В законодательных актах Республики Молдова фраза "молдавский язык" будет заменена на "румынский язык". Также будут заменены фразы "официальный язык", "государственный язык" и "родной язык". Изменения касаются всех официальных документов, в том числе Конституции Молдовы.
В течение 30 дней после вступления закона в силу государственные органы, ответственные за принятие, утверждение и издание нормативных актов, внесут в документы требуемые изменения.
Проект также предусматривает, что национальный праздник Limba noastră (День родного языка) будет называться Limba română (Румынский язык). Соответствующие изменения будут внесены в постановление парламента о памятных днях, праздниках и днях отдыха, а также в Трудовой кодекс.
Согласно статье 13 Конституции Молдовы "государственным языком Республики Молдова является молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики".