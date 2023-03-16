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Паника в одном из районов Гори: население вызвало саперов
Паника в одном из районов Гори: население вызвало саперов
Место обнаружения подозрительного предмета ограждено полицейской лентой 16.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-16T17:07+0400
2023-03-16T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Население одного из районов города Гори обратилось в полицию из-за обнаруженного у многоэтажного здания предмета, напоминающего взрывное устройство, сообщает телекомпания "Мтавари архи". В настоящее время на месте работает полиция, которая оградила место обнаружения подозрительного предмет специальной лентой.По данным телеканала, здесь ожидают саперов, которые должны вынести вердикт, опасно устройство или нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, происшествия, гори
новости, в мире, происшествия, гори
Паника в одном из районов Гори: население вызвало саперов
17:07 16.03.2023 (обновлено: 17:10 16.03.2023)
Место обнаружения подозрительного предмета ограждено полицейской лентой
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Население одного из районов города Гори обратилось в полицию из-за обнаруженного у многоэтажного здания предмета, напоминающего взрывное устройство, сообщает телекомпания "Мтавари архи".
В настоящее время на месте работает полиция, которая оградила место обнаружения подозрительного предмет специальной лентой.
По данным телеканала, здесь ожидают саперов, которые должны вынести вердикт, опасно устройство или нет.