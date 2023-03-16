https://sputnik-georgia.ru/20230316/panika-v-odnom-iz-rayonov-gori-naselenie-vyzvalo-saperov-275847485.html

Паника в одном из районов Гори: население вызвало саперов

Паника в одном из районов Гори: население вызвало саперов

Место обнаружения подозрительного предмета ограждено полицейской лентой 16.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-16T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Население одного из районов города Гори обратилось в полицию из-за обнаруженного у многоэтажного здания предмета, напоминающего взрывное устройство, сообщает телекомпания "Мтавари архи". В настоящее время на месте работает полиция, которая оградила место обнаружения подозрительного предмет специальной лентой.По данным телеканала, здесь ожидают саперов, которые должны вынести вердикт, опасно устройство или нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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