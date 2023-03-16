Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230316/panika-v-odnom-iz-rayonov-gori-naselenie-vyzvalo-saperov-275847485.html
Паника в одном из районов Гори: население вызвало саперов
Паника в одном из районов Гори: население вызвало саперов
Место обнаружения подозрительного предмета ограждено полицейской лентой 16.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-16T17:07+0400
2023-03-16T17:10+0400
новости
в мире
происшествия
гори
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268491089_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_31683f8c2d84ecdec6b9ea226eb89e63.jpg
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Население одного из районов города Гори обратилось в полицию из-за обнаруженного у многоэтажного здания предмета, напоминающего взрывное устройство, сообщает телекомпания "Мтавари архи". В настоящее время на месте работает полиция, которая оградила место обнаружения подозрительного предмет специальной лентой.По данным телеканала, здесь ожидают саперов, которые должны вынести вердикт, опасно устройство или нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
гори
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268491089_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_1870ed264278025aa395549f024f7908.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, в мире, происшествия, гори
новости, в мире, происшествия, гори

Паника в одном из районов Гори: население вызвало саперов

17:07 16.03.2023 (обновлено: 17:10 16.03.2023)
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 16.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Место обнаружения подозрительного предмета ограждено полицейской лентой
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Население одного из районов города Гори обратилось в полицию из-за обнаруженного у многоэтажного здания предмета, напоминающего взрывное устройство, сообщает телекомпания "Мтавари архи".
В настоящее время на месте работает полиция, которая оградила место обнаружения подозрительного предмет специальной лентой.
По данным телеканала, здесь ожидают саперов, которые должны вынести вердикт, опасно устройство или нет.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0