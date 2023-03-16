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Правительство Франции приняло закон о пенсионном возрасте без голосования в парламенте
Правительство Франции приняло закон о пенсионном возрасте без голосования в парламенте
За два месяца во Франции прошли уже восемь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций 16.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-16T23:09+0400
2023-03-16T23:09+0400
2023-03-16T23:18+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мар – Sputnik. Во Франции в четверг приняли закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, прибегнув к статье 49.3 конституции Франции. Об этом сообщила премьер-министр Элизабет Борн.Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет вместо нынешних 62.Также она отметила, что принятый закон является результатом компромисса, которого удалось достигнуть законодателям нижней и верхней палат парламента. Теперь ответственность за этот закон берет на себя правительство.О том, что закон с этого момента считается принятым, сообщил президент Национального собрания Яэль Браун-Пиве.Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже восемь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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франция, новости, общество, политика, пенсионная реформа
франция, новости, общество, политика, пенсионная реформа
Правительство Франции приняло закон о пенсионном возрасте без голосования в парламенте
23:09 16.03.2023 (обновлено: 23:18 16.03.2023)
За два месяца во Франции прошли уже восемь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций
ТБИЛИСИ, 16 мар – Sputnik. Во Франции в четверг приняли закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, прибегнув к статье 49.3 конституции Франции. Об этом сообщила премьер-министр Элизабет Борн.
Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет вместо нынешних 62.
"Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима", – заявила Борн.
Также она отметила, что принятый закон является результатом компромисса, которого удалось достигнуть законодателям нижней и верхней палат парламента. Теперь ответственность за этот закон берет на себя правительство.
О том, что закон с этого момента считается принятым, сообщил президент Национального собрания Яэль Браун-Пиве.
Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже восемь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими.