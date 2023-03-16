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Прямая трансляция: Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Прямая трансляция: Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 16.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-16T16:55+0400
2023-03-16T16:55+0400
2023-03-16T17:54+0400
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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.
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мультимедиа, видео, новости, москва, россия, мария захарова, мид россии, видео
мультимедиа, видео, новости, москва, россия, мария захарова, мид россии, видео
Прямая трансляция: Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
16:55 16.03.2023 (обновлено: 17:54 16.03.2023)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.