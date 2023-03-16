https://sputnik-georgia.ru/20230316/pryamaya-translyatsiya-ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy--275849209.html

Прямая трансляция: Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой

Прямая трансляция: Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой

Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 16.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-16T16:55+0400

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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.

москва

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