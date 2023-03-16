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Реклама и торговля порнографической продукцией в Грузии перестанут быть преступлением
Реклама и торговля порнографической продукцией в Грузии перестанут быть преступлением
Конституционный суд посчитал данную статью УК Грузии неконституционной 16.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-16T09:01+0400
2023-03-16T09:01+0400
2023-03-16T09:24+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Незаконное изготовление, производство, торговля и реклама порнографических изданий и изображений в Грузии с 1 мая 2023 года перестанут быть уголовным преступлением. Конституционный суд решением от 4 ноября 2022 года посчитал указанную часть статьи Уголовного кодекса противоречащей статье Конституции Грузии о свободе выражения мнения, а также о праве человека свободно получать и распространять информацию.Свое решение суд объяснил тем, что из-за туманности разъяснения термина "порнографическое произведение" неизвестно, что подразумевает эта статья Уголовного кодекса и какое действие на этом основании запрещено, а какое разрешено. И пока законодательство не сформирует ясное и понятное определение состава преступления в порнографии, первая часть статьи 255 УК считается неконституционной. В качестве наказания она предусматривала штраф, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. При этом остается в силе наказание в связи с порнографией с участием несовершеннолетних – от 9 до 20 лет либо бессрочное заключение в зависимости от тяжести преступления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, общество, грузия, тбилиси
Реклама и торговля порнографической продукцией в Грузии перестанут быть преступлением
09:01 16.03.2023 (обновлено: 09:24 16.03.2023)
Конституционный суд посчитал данную статью УК Грузии неконституционной
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Незаконное изготовление, производство, торговля и реклама порнографических изданий и изображений в Грузии с 1 мая 2023 года перестанут быть уголовным преступлением.
Конституционный суд решением от 4 ноября 2022 года посчитал
указанную часть статьи Уголовного кодекса противоречащей статье Конституции Грузии о свободе выражения мнения, а также о праве человека свободно получать и распространять информацию.
Свое решение суд объяснил тем, что из-за туманности разъяснения термина "порнографическое произведение" неизвестно, что подразумевает эта статья Уголовного кодекса и какое действие на этом основании запрещено, а какое разрешено.
И пока законодательство не сформирует ясное и понятное определение состава преступления в порнографии, первая часть статьи 255 УК считается неконституционной.
Теряющая силу норма звучит так: "незаконное изготовление, распространение или рекламирование порнографических произведений, печатных изданий, изображений или иных предметов порнографического характера, а вместе с тем торговля такими предметами либо их хранение с целью продажи или распространения".
В качестве наказания она предусматривала штраф, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
При этом остается в силе наказание в связи с порнографией с участием несовершеннолетних – от 9 до 20 лет либо бессрочное заключение в зависимости от тяжести преступления.