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В Грузии оштрафовали корабль под флагом Вануату
В Грузии оштрафовали корабль под флагом Вануату
Судно было оштрафовано за загрязнение Черного моря нефтесодержащими водами 16.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-16T12:44+0400
2023-03-16T12:44+0400
2023-03-16T12:44+0400
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департамент природоохранного надзора
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Плавающий под флагом Вануату корабль оштрафован в Грузии за загрязнение Черного моря, говорится в сообщении Департамента природоохранного надзора. По данным ведомства, факт загрязнения моря нефтесодержащими водами сотрудники департамента выявили вместе с сотрудниками пограничной полиции. Потийский суд признал корабль виновным и оштрафовал на 65 тысяч лари (около 25 тысяч долларов). Судно сможет покинуть территориальные воды Грузии после выплаты наложенного на него штрафа, отмечают в ведомстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, черное море, тбилиси, департамент природоохранного надзора
грузия, новости, происшествия, черное море, тбилиси, департамент природоохранного надзора
В Грузии оштрафовали корабль под флагом Вануату
Судно было оштрафовано за загрязнение Черного моря нефтесодержащими водами
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Плавающий под флагом Вануату корабль оштрафован в Грузии за загрязнение Черного моря, говорится в сообщении Департамента природоохранного надзора.
По данным ведомства, факт загрязнения моря нефтесодержащими водами сотрудники департамента выявили вместе с сотрудниками пограничной полиции.
Потийский суд признал корабль виновным и оштрафовал на 65 тысяч лари (около 25 тысяч долларов).
Судно сможет покинуть территориальные воды Грузии после выплаты наложенного на него штрафа, отмечают в ведомстве.