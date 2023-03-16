https://sputnik-georgia.ru/20230316/v-gruzii-oshtrafovali-korabl-pod-flagom-vanuatu-275837607.html

В Грузии оштрафовали корабль под флагом Вануату

В Грузии оштрафовали корабль под флагом Вануату

Судно было оштрафовано за загрязнение Черного моря нефтесодержащими водами 16.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-16T12:44+0400

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грузия

новости

происшествия

черное море

тбилиси

департамент природоохранного надзора

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Плавающий под флагом Вануату корабль оштрафован в Грузии за загрязнение Черного моря, говорится в сообщении Департамента природоохранного надзора. По данным ведомства, факт загрязнения моря нефтесодержащими водами сотрудники департамента выявили вместе с сотрудниками пограничной полиции. Потийский суд признал корабль виновным и оштрафовал на 65 тысяч лари (около 25 тысяч долларов). Судно сможет покинуть территориальные воды Грузии после выплаты наложенного на него штрафа, отмечают в ведомстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, черное море, тбилиси, департамент природоохранного надзора