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Военный эксперт Литовкин: что случилось с американским дроном над Черным морем? – видео
Военный эксперт Литовкин: что случилось с американским дроном над Черным морем? – видео
Вашингтон обвинил российских пилотов в падении своего беспилотника, но наказать такую сильную страну, как Россия, США просто не могут, а потому Белый дом лишь... 16.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-16T09:27+0400
2023-03-16T09:27+0400
2023-03-16T09:33+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Что на самом деле произошло с американским разведывательным беспилотником? Что БПЛА США делают вблизи российских границ? Как Россия сможет использовать обломки упавшего дрона? Готовы ли США к открытой войне с Россией? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, россия, сша, черное море, вашингтон, в мире, видео
мультимедиа, видео, россия, сша, черное море, вашингтон, в мире, видео
Военный эксперт Литовкин: что случилось с американским дроном над Черным морем? – видео
09:27 16.03.2023 (обновлено: 09:33 16.03.2023)
Вашингтон обвинил российских пилотов в падении своего беспилотника, но наказать такую сильную страну, как Россия, США просто не могут, а потому Белый дом лишь выразил озабоченность ситуацией
Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Что на самом деле произошло с американским разведывательным беспилотником? Что БПЛА США делают вблизи российских границ? Как Россия сможет использовать обломки упавшего дрона? Готовы ли США к открытой войне с Россией?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.