https://sputnik-georgia.ru/20230316/voennyy-ekspert-litovkin-chto-sluchilos-s-amerikanskim-dronom-nad-chernym-morem---video-275828422.html

Военный эксперт Литовкин: что случилось с американским дроном над Черным морем? – видео

Военный эксперт Литовкин: что случилось с американским дроном над Черным морем? – видео

Вашингтон обвинил российских пилотов в падении своего беспилотника, но наказать такую сильную страну, как Россия, США просто не могут, а потому Белый дом лишь... 16.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-16T09:27+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Что на самом деле произошло с американским разведывательным беспилотником? Что БПЛА США делают вблизи российских границ? Как Россия сможет использовать обломки упавшего дрона? Готовы ли США к открытой войне с Россией? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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