https://sputnik-georgia.ru/20230317/chitateli-sputnik-gruziya-predpochitayut-futbol-275870129.html

Читатели Sputnik Грузия предпочитают футбол

Читатели Sputnik Грузия предпочитают футбол

Sputnik Грузия выяснил у читателей, за каким из видов спорта в стране они следят 17.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-17T15:00+0400

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2023-03-17T15:00+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия (29,6%) предпочитает футбол и следит именно за этим видом спорта, об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте. На втором месте по популярности – регби (17,3%), а на третьем – баскетбол (11,1%).Между тем 19,8% участников опроса не следят ни за каким из видов спорта в Грузии. Стоит отметить, что во время игр национальных сборных Грузии по командным видам спорта, стадионы, как правило, заполнены, а покупка билетов сопровождается очередями. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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спорт, грузия, новости