https://sputnik-georgia.ru/20230317/eks-premer-moldovy-ob-unichtozhenii-moldavskogo-yazyka-i-provokatsiyakh-v-pridnestrove---video-275871336.html

Экс-премьер Молдовы об уничтожении молдавского языка и провокациях в Приднестровье – видео

Экс-премьер Молдовы об уничтожении молдавского языка и провокациях в Приднестровье – видео

В гостях у канала "Sputnik на русском" побывал экс-премьер Молдовы Василий Тарлев 17.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-17T17:02+0400

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Обсудили с нашим гостем последствия для Кишинева от разрыва отношений с СНГ, кризис в экономике, массовые протесты, ситуацию перед выборами в Гагаузии. А также уничтожение нынешней властью Молдовы молдавского языка и риск военного конфликта в Приднестровье. Подробнее смотрите в нашем видео.

кишинев

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