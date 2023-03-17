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Экс-премьер Молдовы об уничтожении молдавского языка и провокациях в Приднестровье – видео
Экс-премьер Молдовы об уничтожении молдавского языка и провокациях в Приднестровье – видео
В гостях у канала "Sputnik на русском" побывал экс-премьер Молдовы Василий Тарлев 17.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-17T17:02+0400
2023-03-17T17:02+0400
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Обсудили с нашим гостем последствия для Кишинева от разрыва отношений с СНГ, кризис в экономике, массовые протесты, ситуацию перед выборами в Гагаузии. А также уничтожение нынешней властью Молдовы молдавского языка и риск военного конфликта в Приднестровье. Подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, политика, кишинев, молдова, снг, видео
мультимедиа, видео, политика, кишинев, молдова, снг, видео
Экс-премьер Молдовы об уничтожении молдавского языка и провокациях в Приднестровье – видео
17:02 17.03.2023 (обновлено: 17:05 17.03.2023)
В гостях у канала "Sputnik на русском" побывал экс-премьер Молдовы Василий Тарлев
Обсудили с нашим гостем последствия для Кишинева от разрыва отношений с СНГ, кризис в экономике, массовые протесты, ситуацию перед выборами в Гагаузии.
А также уничтожение нынешней властью Молдовы молдавского языка и риск военного конфликта в Приднестровье.
Подробнее смотрите в нашем видео.