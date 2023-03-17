https://sputnik-georgia.ru/20230317/gruzinskiy-sumoist-oderzhal-vtoruyu-pobedu-na-kharu-base--275873234.html

Грузинский сумоист одержал вторую победу на Хару басе

Грузинский сумоист одержал вторую победу на Хару басе

Для перехода в дивизион макуути грузинскому сумоисту необходимо одержать не менее восьми побед в девяти встречах 17.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-17T16:07+0400

2023-03-17T16:07+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Выступающий в Японии грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) в шестой день весеннего турнира Хару басе в Осаке одержал победу.После вывиха плеча и снятия с зимнего турнира Хацу басе Тотиносин переместился во второй дивизион джурио и сменил ранг маэгасиры на дзере.Грузинский спортсмен встречался с японским сумоистом Чионокуни. Тотиносину удалось переиграть соперника приемом ошидашию.Теперь у Точиносина две победы и четыре поражения после шести дней турнира. Для перехода в дивизион макуути грузинскому сумоисту необходимо одержать не менее восьми побед.На седьмой день Хару басе соперником Точиношина будет номер пять джурио Энхо, у которого положительный баланс 4-2.Весенний турнир завершится 26 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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