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Грузинский сумоист одержал вторую победу на Хару басе
Грузинский сумоист одержал вторую победу на Хару басе
Для перехода в дивизион макуути грузинскому сумоисту необходимо одержать не менее восьми побед в девяти встречах 17.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-17T16:07+0400
2023-03-17T16:07+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Выступающий в Японии грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) в шестой день весеннего турнира Хару басе в Осаке одержал победу.После вывиха плеча и снятия с зимнего турнира Хацу басе Тотиносин переместился во второй дивизион джурио и сменил ранг маэгасиры на дзере.Грузинский спортсмен встречался с японским сумоистом Чионокуни. Тотиносину удалось переиграть соперника приемом ошидашию.Теперь у Точиносина две победы и четыре поражения после шести дней турнира. Для перехода в дивизион макуути грузинскому сумоисту необходимо одержать не менее восьми побед.На седьмой день Хару басе соперником Точиношина будет номер пять джурио Энхо, у которого положительный баланс 4-2.Весенний турнир завершится 26 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Грузинский сумоист одержал вторую победу на Хару басе
16:07 17.03.2023 (обновлено: 16:21 17.03.2023)
Для перехода в дивизион макуути грузинскому сумоисту необходимо одержать не менее восьми побед в девяти встречах
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Выступающий в Японии грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) в шестой день весеннего турнира Хару басе в Осаке одержал победу.
После вывиха плеча и снятия с зимнего турнира Хацу басе Тотиносин переместился во второй дивизион джурио и сменил ранг маэгасиры на дзере.
Грузинский спортсмен встречался с японским сумоистом Чионокуни. Тотиносину удалось переиграть соперника приемом ошидашию.
Теперь у Точиносина две победы и четыре поражения после шести дней турнира. Для перехода в дивизион макуути грузинскому сумоисту необходимо одержать не менее восьми побед.
На седьмой день Хару басе соперником Точиношина будет номер пять джурио Энхо, у которого положительный баланс 4-2.
Весенний турнир завершится 26 марта.