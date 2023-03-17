https://sputnik-georgia.ru/20230317/ketevan-turazashvili-zamenit-levana-ioseliani-v-parlamente-chto-izvestno-o-novom-deputate-275869594.html

Кетеван Туразашвили заменит Иоселиани в парламенте: что известно о новом депутате?

Кетеван Туразашвили заменит Иоселиани в парламенте: что известно о новом депутате?

Туразашвили работала на разных должностях как в частном, так и в государственном секторе 17.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-17T14:01+0400

2023-03-17T14:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Парламентский комитет по процедурным вопросам и правилам поддержал вопрос признания депутатских полномочий Кетеван Туразашвили, которая должна заменить в законодательном органе Левана Иоселиани. Депутат от оппозиционной партии "Граждане" Леван Иоселиани в начале марта был избран на пост Народного защитника Грузии. Он также занимал должность вице-спикера парламента по квоте оппозиции. Как разъяснил первый заместитель главы комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Шатакишвили, новая должность, которую Иоселиани занял на шесть лет, является несовместимой с деятельностью члена парламента. Соответственно, на этом основании его депутатские полномочия были прекращены. По его словам, из Центральной избирательной комиссии была представлена соответствующая документация о признании полномочий Туразашвили, которая была третьим номером в партийном списке. Окончательное решение парламент Грузии примет на ближайшем пленарном заседание. Кетеван Туразашвили – досьеС февраля 2020 года Туразашвили руководила аппаратом вице-спикера парламента Грузии. А до этого, в 2018-2020 годах, она руководила учебным центра Ассоциации адвокатов Грузии. В период с 2005 по 2018 годы Туразашвили работала на разных должностях как в частном, так и в государственном секторе. В 2002-2004 годах она исполняла обязанности помощника судьи в гражданской и административной палатах Верховного суда Грузии. В 1997-2002 годах училась на факультете правоведения в Тбилисском государственном университете имени Иване Джавахишвили. А в 2007 году завершила курс пиар-технологий в GIPA.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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