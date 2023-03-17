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Клуб Кварацхелия встретится с бывшим клубом Каладзе в Лиге чемпионов
Клуб Кварацхелия встретится с бывшим клубом Каладзе в Лиге чемпионов
В полуфинале турнира "Наполи", в случае победы над "Миланом", встретится с победителем пары "Бенфика" - "Интер" 17.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-17T16:30+0400
2023-03-17T16:30+0400
2023-03-17T16:30+0400
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грузия
каха каладзе
хвича кварацхелия
лига чемпионов уефа
футбол
клуб "наполи"
фк "милан"
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Итальянский клуб "Наполи", за который выступает грузинский футболист Хвича Кварацхелия, встретится в 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Миланом".Церемония жеребьевки прошла в швейцарском Ньоне в пятницу. Другие пары 1/4 финала выглядят следующим образом:Мэр Тбилиси Каха Каладзе будучи футболистом с 2001 по 2010 годы за "Милан", в составе которого выиграл один чемпионат Италии, два раза становился победителем Лиги чемпионов, по одному разу становился победителем Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.В полуфинале турнира "Наполи", в случае победы над "Миланом", встретится с победителем пары "Бенфика" (Португалия) - "Интер" (Милан, Италия), а победитель противостояния "Реала" с "Челси" встретится с лучшей командой в паре "Манчестер Сити" - "Бавария".Матчи 1/4 финала пройдут 11-12 и 18-19 апреля, а полуфинальные встречи – 9-10 и 16-17 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, каха каладзе, хвича кварацхелия, лига чемпионов уефа, футбол, клуб "наполи", фк "милан"
спорт, новости, грузия, каха каладзе, хвича кварацхелия, лига чемпионов уефа, футбол, клуб "наполи", фк "милан"
Клуб Кварацхелия встретится с бывшим клубом Каладзе в Лиге чемпионов
В полуфинале турнира "Наполи", в случае победы над "Миланом", встретится с победителем пары "Бенфика" - "Интер"
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Итальянский клуб "Наполи", за который выступает грузинский футболист Хвича Кварацхелия, встретится в 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Миланом".
Церемония жеребьевки прошла в швейцарском Ньоне в пятницу. Другие пары 1/4 финала выглядят следующим образом:
"Реал" (Мадрид) - "Челси" (Англия):
"Бенфика" (Португалия) - "Интер" (Милан, Италия);
"Манчестер Сити" (Англия) - "Бавария" (Германия).
Мэр Тбилиси Каха Каладзе будучи футболистом с 2001 по 2010 годы за "Милан", в составе которого выиграл один чемпионат Италии, два раза становился победителем Лиги чемпионов, по одному разу становился победителем Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.
В полуфинале турнира "Наполи", в случае победы над "Миланом", встретится с победителем пары "Бенфика" (Португалия) - "Интер" (Милан, Италия), а победитель противостояния "Реала" с "Челси" встретится с лучшей командой в паре "Манчестер Сити" - "Бавария".
Матчи 1/4 финала пройдут 11-12 и 18-19 апреля, а полуфинальные встречи – 9-10 и 16-17 мая.