https://sputnik-georgia.ru/20230317/kolichestvo-polos-dvizheniya-na-verkhnem-larse-vremenno-sokratili-dlya-gruzovykh-avtomobiley-275875053.html
Количество полос движения на "Верхнем Ларсе" временно сократили для грузовых автомобилей
Количество полос движения на "Верхнем Ларсе" временно сократили для грузовых автомобилей
Ограничения связаны с проведением очередного этапа реконструкции 17.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-17T17:25+0400
2023-03-17T17:25+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Количество полос движения для грузовиков на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" сокращено с 11 до шести полос, сообщили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков со ссылкой на Федеральную таможенную службу РФ. "В период с 13 марта по 23 мая 2023 года количество полос движения грузового транспорта будет сокращено с 11 до 6 единиц из-за проведения Северо-Кавказским филиалом ФГКУ Росгранстрой строительно-монтажных работ по прокладке наружных инженерных сетей (коммуникаций)", – сказано в сообщении.ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, россия, тпп "казбеги – верхний ларс", верхний ларс
новости, грузия, россия, тпп "казбеги – верхний ларс", верхний ларс
Количество полос движения на "Верхнем Ларсе" временно сократили для грузовых автомобилей
17:25 17.03.2023 (обновлено: 17:38 17.03.2023)
Ограничения связаны с проведением очередного этапа реконструкции
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik.
Количество полос движения для грузовиков на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" сокращено с 11 до шести полос, сообщили
в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков со ссылкой на Федеральную таможенную службу РФ.
"В период с 13 марта по 23 мая 2023 года количество полос движения грузового транспорта будет сокращено с 11 до 6 единиц из-за проведения Северо-Кавказским филиалом ФГКУ Росгранстрой строительно-монтажных работ по прокладке наружных инженерных сетей (коммуникаций)", – сказано в сообщении.
ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.