https://sputnik-georgia.ru/20230317/kolichestvo-polos-dvizheniya-na-verkhnem-larse-vremenno-sokratili-dlya-gruzovykh-avtomobiley-275875053.html

Количество полос движения на "Верхнем Ларсе" временно сократили для грузовых автомобилей

Количество полос движения на "Верхнем Ларсе" временно сократили для грузовых автомобилей

Ограничения связаны с проведением очередного этапа реконструкции 17.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-17T17:25+0400

2023-03-17T17:25+0400

2023-03-17T17:38+0400

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верхний ларс

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Количество полос движения для грузовиков на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" сокращено с 11 до шести полос, сообщили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков со ссылкой на Федеральную таможенную службу РФ. "В период с 13 марта по 23 мая 2023 года количество полос движения грузового транспорта будет сокращено с 11 до 6 единиц из-за проведения Северо-Кавказским филиалом ФГКУ Росгранстрой строительно-монтажных работ по прокладке наружных инженерных сетей (коммуникаций)", – сказано в сообщении.ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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