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Трагедия в Тбилиси: на улице найдено тело 12-летней девочки
Трагедия в Тбилиси: на улице найдено тело 12-летней девочки
По предварительным данным, на теле подростка есть следы насилия – девочку, предположительно, задушили 17.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-17T10:02+0400
2023-03-17T10:02+0400
2023-03-17T10:10+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Тело 12-летней девочки найдено накануне ночью на улице Петрици в спальном районе Диди Дигоми в Тбилиси.Как сообщает телеканал "Рустави 2", эксперт-криминалисты до этого времени работают на месте происшествия.Причина смерти пока не названа. Официальную информацию к этому времени не распространяло и МВД Грузии. Поздно ночью тело подростка доставили в прозектуру, где проводится экспертиза. По предварительным данным, на теле подростка есть следы насилия – девочку, предположительно, задушили. Информация о пропаже 12-летней девочки распространилась вчера вечером в социальной сети. Ее искали члены семьи. Тело нашли поздно ночью в старом сквере на улице Петрици. В последний раз ее видели именно на этой территории, когда девочка каталась на качелях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси
Трагедия в Тбилиси: на улице найдено тело 12-летней девочки
10:02 17.03.2023 (обновлено: 10:10 17.03.2023)
По предварительным данным, на теле подростка есть следы насилия – девочку, предположительно, задушили
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Тело 12-летней девочки найдено накануне ночью на улице Петрици в спальном районе Диди Дигоми в Тбилиси.
Как сообщает телеканал "Рустави 2
", эксперт-криминалисты до этого времени работают на месте происшествия.
Причина смерти пока не названа. Официальную информацию к этому времени не распространяло и МВД Грузии.
Поздно ночью тело подростка доставили в прозектуру, где проводится экспертиза. По предварительным данным, на теле подростка есть следы насилия – девочку, предположительно, задушили.
Информация о пропаже 12-летней девочки распространилась вчера вечером в социальной сети. Ее искали члены семьи.
Тело нашли поздно ночью в старом сквере на улице Петрици. В последний раз ее видели именно на этой территории, когда девочка каталась на качелях.