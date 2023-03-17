https://sputnik-georgia.ru/20230317/tragediya-v-tbilisi-na-ulitse-naydeno-telo-12-letney-devochki-275862386.html

Трагедия в Тбилиси: на улице найдено тело 12-летней девочки

Трагедия в Тбилиси: на улице найдено тело 12-летней девочки

По предварительным данным, на теле подростка есть следы насилия – девочку, предположительно, задушили 17.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-17T10:02+0400

2023-03-17T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Тело 12-летней девочки найдено накануне ночью на улице Петрици в спальном районе Диди Дигоми в Тбилиси.Как сообщает телеканал "Рустави 2", эксперт-криминалисты до этого времени работают на месте происшествия.Причина смерти пока не названа. Официальную информацию к этому времени не распространяло и МВД Грузии. Поздно ночью тело подростка доставили в прозектуру, где проводится экспертиза. По предварительным данным, на теле подростка есть следы насилия – девочку, предположительно, задушили. Информация о пропаже 12-летней девочки распространилась вчера вечером в социальной сети. Ее искали члены семьи. Тело нашли поздно ночью в старом сквере на улице Петрици. В последний раз ее видели именно на этой территории, когда девочка каталась на качелях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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