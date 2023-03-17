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Убийство 12-летней девочки в Тбилиси: МВД возбудило уголовное дело
Убийство 12-летней девочки в Тбилиси: МВД возбудило уголовное дело
На теле подростка есть следы насилия – девочку, предположительно, задушили 17.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-17T11:53+0400
2023-03-17T11:53+0400
2023-03-17T11:53+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное по факту убийства 12-летней девочки, тело которой было найдено накануне на улице Петрици в спальном районе Диди Дигоми в Тбилиси. По информации телеканала "Рустави 2", следствие ведется по статье "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". По предварительным данным, на теле подростка есть следы насилия – девочку, предположительно, задушили. Поздно ночью тело подростка доставили в прозектуру, где проводится экспертиза. Эксперт-криминалисты до этого времени работают на месте происшествия. Информация о пропаже 12-летней девочки распространилась вчера вечером в социальной сети. Ее искали члены семьи. Тело нашли поздно ночью в старом сквере на улице Петрици. В последний раз ее видели именно на этой территории, когда девочка каталась на качелях. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси
грузия, происшествия, новости, тбилиси
Убийство 12-летней девочки в Тбилиси: МВД возбудило уголовное дело
На теле подростка есть следы насилия – девочку, предположительно, задушили
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное по факту убийства 12-летней девочки, тело которой было найдено накануне на улице Петрици в спальном районе Диди Дигоми в Тбилиси.
По информации телеканала "Рустави 2
", следствие ведется по статье "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".
По предварительным данным, на теле подростка есть следы насилия – девочку, предположительно, задушили. Поздно ночью тело подростка доставили в прозектуру, где проводится экспертиза.
Эксперт-криминалисты до этого времени работают на месте происшествия.
Информация о пропаже 12-летней девочки распространилась вчера вечером в социальной сети. Ее искали члены семьи.
Тело нашли поздно ночью в старом сквере на улице Петрици. В последний раз ее видели именно на этой территории, когда девочка каталась на качелях.