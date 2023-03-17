https://sputnik-georgia.ru/20230317/ubiystvo-12-letney-devochki-v-tbilisi-mvd-vozbudilo-ugolovnoe-delo-275864586.html

Убийство 12-летней девочки в Тбилиси: МВД возбудило уголовное дело

Убийство 12-летней девочки в Тбилиси: МВД возбудило уголовное дело

На теле подростка есть следы насилия – девочку, предположительно, задушили 17.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-17T11:53+0400

2023-03-17T11:53+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное по факту убийства 12-летней девочки, тело которой было найдено накануне на улице Петрици в спальном районе Диди Дигоми в Тбилиси. По информации телеканала "Рустави 2", следствие ведется по статье "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". По предварительным данным, на теле подростка есть следы насилия – девочку, предположительно, задушили. Поздно ночью тело подростка доставили в прозектуру, где проводится экспертиза. Эксперт-криминалисты до этого времени работают на месте происшествия. Информация о пропаже 12-летней девочки распространилась вчера вечером в социальной сети. Ее искали члены семьи. Тело нашли поздно ночью в старом сквере на улице Петрици. В последний раз ее видели именно на этой территории, когда девочка каталась на качелях. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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