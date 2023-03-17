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Удушение или отравление? Следователи выясняют причины гибели 12-летней девочки в Тбилиси
Удушение или отравление? Следователи выясняют причины гибели 12-летней девочки в Тбилиси
Свидетели, обнаружившие тело ребенка, утверждают, что на теле были признаки насилия 17.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-17T16:52+0400
2023-03-17T16:52+0400
2023-03-17T17:00+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Следствие ждет первичного заключения экспертизы по делу о гибели 12-летней девочки в Тбилиси, рассматриваются сразу три версии.Тело 12-летней девочки было обнаружено в ночь на 17 марта в заброшенном сквере рядом с жилыми домами в спальном районе Диди Дигоми. До этого в соцсетях появилась информация о ее пропаже. Как передает телеканал "ТВ Пирвели", по предварительным данным, причиной смерти подростка стала асфиксия. Исходя из признаков насильственной смерти полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и рассматривает сразу несколько версий. Свидетели, обнаружившие тело ребенка, утверждают, что на теле были признаки насилия, однако, по версии грузинских СМИ, рассматриваются также версии отравления и анафилактического шока из-за еды. В данный момент следователи уже начали работу по версии убийства и изъяли записи с ближайших к месту происшествия видеокамер. Однако непосредственно в самом заброшенном сквере, где было обнаружено тело ребенка, камер нет. Между тем эксперты уже провели первичную экспертизу тела и теперь до конца дня должны сообщить следователям, что именно стало причиной смерти подростка. В случае, если версия убийства не подтвердится результатами экспертизы, дело будет переквалифицировано.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
Удушение или отравление? Следователи выясняют причины гибели 12-летней девочки в Тбилиси
16:52 17.03.2023 (обновлено: 17:00 17.03.2023)
Свидетели, обнаружившие тело ребенка, утверждают, что на теле были признаки насилия
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Следствие ждет первичного заключения экспертизы по делу о гибели 12-летней девочки в Тбилиси, рассматриваются сразу три версии.
Тело 12-летней девочки было обнаружено в ночь на 17 марта в заброшенном сквере рядом с жилыми домами в спальном районе Диди Дигоми. До этого в соцсетях появилась информация о ее пропаже.
Как передает телеканал "ТВ Пирвели
", по предварительным данным, причиной смерти подростка стала асфиксия. Исходя из признаков насильственной смерти полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и рассматривает сразу несколько версий.
Свидетели, обнаружившие тело ребенка, утверждают, что на теле были признаки насилия, однако, по версии грузинских СМИ, рассматриваются также версии отравления и анафилактического шока из-за еды.
В данный момент следователи уже начали работу по версии убийства и изъяли записи с ближайших к месту происшествия видеокамер. Однако непосредственно в самом заброшенном сквере, где было обнаружено тело ребенка, камер нет.
Между тем эксперты уже провели первичную экспертизу тела и теперь до конца дня должны сообщить следователям, что именно стало причиной смерти подростка.
В случае, если версия убийства не подтвердится результатами экспертизы, дело будет переквалифицировано.