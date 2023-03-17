https://sputnik-georgia.ru/20230317/v-poiskakh-novogo-vkusa---festival-novogo-vina-proydet-v-parke-mtatsminda-275860025.html

В поисках нового вкуса – "Фестиваль нового вина" пройдет в парке Мтацминда

В поисках нового вкуса – "Фестиваль нового вина" пройдет в парке Мтацминда

Участники и гости фестиваля смогут продегустировать сотни новинок из разных уголков Грузии, средних и малых виноделен 17.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-17T07:32+0400

2023-03-17T07:32+0400

2023-03-17T09:00+0400

грузия

культура

новости

вино и виноделие грузии

грузинское вино

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. "Фестиваль нового вина" (New Wine Festival 2022) пройдет в столичном парке Мтацминда 13 мая, сообщают организаторы. Основная идея винного фестиваля – популяризация традиционных грузинских вин, изготовленных в квеври (глиняный кувшин, который виноделы зарывают в землю), открытие новых сортов и мест, повышение уровня винодельческого образования в Грузии и рост потребительской культуры. Участники и гости фестиваля смогут продегустировать сотни новинок из разных уголков Грузии, средних и малых виноделен, а также семейных виноделен урожая 2022 года, познакомиться с авторами этих вин и открыть для себя новые вкусы. "Фестиваль нового вина" начнется с традиционной церемонии открытия "квеври" (винного кувшина), в сопровождении песни "Мравалжамиэр". Мероприятие начнется в 11:00 и продлиться до 18:00. Посещение свободное. Фестиваль растет с каждым годом, начиная с 2010 года. На сцене появляются новые семейные винодельни и винные компании, которые дают возможность испробовать свой урожай.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, культура, новости, вино и виноделие грузии, грузинское вино