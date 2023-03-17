https://sputnik-georgia.ru/20230317/yurist-mezhdunarodnik-osvobodit-iz-tyurmy-shef-redaktora-sputnik-litva-realno-275862040.html
Юрист-международник: освободить из тюрьмы шеф-редактора "Sputnik Литва" реально
Юрист-международник: освободить из тюрьмы шеф-редактора "Sputnik Литва" реально
В Европейской правовой системе существует ряд процедур, которые помогут освободить Марата Касема из латвийской тюрьмы 17.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-17T09:37+0400
2023-03-17T09:37+0400
2023-03-17T09:37+0400
мультимедиа
видео
россия
в мире
sputnik литва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/11/275861618_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_507528c3f957aeecbb3529e86c7323db.jpg
Такое мнение высказал президент российской ассоциации международного права Анатолий Капустин в интервью каналу "Sputnik на русском". Когда ЕС начнет выполнять свои обязательства по соблюдению прав человека? Почему европейские правозащитные организации игнорируют незаконные действия по отношению к шеф-редактору "Sputnik Литва" Марату Касему? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/11/275861618_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c64d088f9a058032eae4f86ccc8b7f75.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, россия, в мире, sputnik литва, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, sputnik литва, видео
Юрист-международник: освободить из тюрьмы шеф-редактора "Sputnik Литва" реально
В Европейской правовой системе существует ряд процедур, которые помогут освободить Марата Касема из латвийской тюрьмы
Такое мнение высказал президент российской ассоциации международного права Анатолий Капустин в интервью каналу "Sputnik на русском".
Когда ЕС начнет выполнять свои обязательства по соблюдению прав человека? Почему европейские правозащитные организации игнорируют незаконные действия по отношению к шеф-редактору "Sputnik Литва" Марату Касему?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.