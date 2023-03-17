https://sputnik-georgia.ru/20230317/yurist-mezhdunarodnik-osvobodit-iz-tyurmy-shef-redaktora-sputnik-litva-realno-275862040.html

Юрист-международник: освободить из тюрьмы шеф-редактора "Sputnik Литва" реально

Юрист-международник: освободить из тюрьмы шеф-редактора "Sputnik Литва" реально

В Европейской правовой системе существует ряд процедур, которые помогут освободить Марата Касема из латвийской тюрьмы 17.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-17T09:37+0400

2023-03-17T09:37+0400

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Такое мнение высказал президент российской ассоциации международного права Анатолий Капустин в интервью каналу "Sputnik на русском". Когда ЕС начнет выполнять свои обязательства по соблюдению прав человека? Почему европейские правозащитные организации игнорируют незаконные действия по отношению к шеф-редактору "Sputnik Литва" Марату Касему? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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