https://sputnik-georgia.ru/20230318/chto-rodnit-gruzin-s-krestonostsami-ili-naskolko-universalen-flag-s-pyatyu-krestami-275891238.html

Что роднит грузин с крестоносцами, или насколько универсален флаг с пятью крестами?

Что роднит грузин с крестоносцами, или насколько универсален флаг с пятью крестами?

Каждый флаг Грузии в новейшей исторической летописи ассоциируется с кардинальными переменами – от провозглашения единственной в истории республики меньшевиков... 18.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-18T10:04+0400

2023-03-18T10:04+0400

2023-03-18T10:04+0400

грузия

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политика

культура

государственный флаг

колумнисты

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Соответствует ли нынешний грузинский флаг геополитической роли и многонациональной специфике страны? Вопрос этот недавно поднял в газете "Резонанси" доктор права Автандил Кахниашвили. И если быть до конца честным, высказанные им сомнения поначалу вызвали искреннее недоумение у колумниста Sputnik. Действительно, что не так с одним из трех наших главных символов? Бесспорно, утвержденный в 2004 году Государственный флаг независимой Грузии – яркий, броский, весьма своеобразный, не спутаешь по графике и цветам ни с одним из флагов других государств. Вдобавок в последние годы он стал очень тесно ассоциироваться с тягой грузинского общества к европейским ценностям и институтам. Конечно, европейский выбор страны был заложен намного раньше. Однако в силу обстоятельств коренные перемены в грузинском общественном сознании стали происходить именно под действующим сейчас государственным полотнищем. И тут-то проявилась первая, не сразу бросающаяся в глаза нестыковка, объясняющая, почему в тексте фигурирует уточнение "в силу обстоятельств". Поясню. С одной стороны, принято считать, что серебристо-белый фон обозначает в геральдике святость, мудрость и чистоту помыслов. С другой – большой прямоугольный крест с четырьмя маленькими крестами по углам теологи преимущественно толкуют как знак, символизирующий Спасителя и четырех всадников Апокалипсиса. То есть, предвестников "конца света". В 1099 году этот рисунок впервые был зафиксирован на гербе герцога Годфруа де Бульона – одного из предводителей 1-го Крестового похода. Кстати, романтизация крестоносцев, рыцарей Ордена тамплиеров, походов на Иерусалим претит позиции ученых-историков, имеющих четкое представление о том, что творили "защитники гроба Господня" с мусульманами, иудеями и представителями других конфессий. В том числе и с православными христианами – ведь именно крестоносцы подвергли разорению Константинополь и способствовали его последующему падению. Не случайно в 2000-м году по инициативе Папы Римского Иоанна-Павла II католическая церковь совершила величайший по масштабам и смыслу акт очищения, покаявшись в своих вековых грехах, в том числе извинившись за религиозные войны и крестовые походы. Однако любопытно, каким образом символ крестоносцев (а похожий красный крест на фоне белого плаща отличал членов Ордена тамплиеров) мог быть связан или попасть в Грузию? Существуют неподтвержденные сведения о том, что царь Давид Агмашенебели тайно встречался с иерусалимским королем Болдуином II. Более уверенно о наличии союза между ними свидетельствует участие 100 (по другим сведениям, 200) крестоносцев с тяжелым вооружением в знаменитой Дидгорской битве (1121 г.). Согласитесь, целая танковая армия по тем временам!.. Однако, как утверждает Автандил Кахниашвили, до "революции роз" не было ни одного авторитетного источника – в том числе и зарубежного – указывающего на грузинское происхождение описанного символа. Между тем именно национальный мотив послужил одним из весомых аргументов в пользу выбора и утверждения рисунка одного из главных атрибутов нашей государственности. Сомнения можно понять. И дело тут не только в крестоносцах и современном восприятии европейцами своих основополагающих ценностей. Дизайн, безусловно, важный фактор государственной символики. Однако в данном случае вопрос обстоит намного шире, глубже и сложнее. В Грузии издревле поддерживаются многие религиозные конфессии, а толерантность носит многовековую традицию. Мы федеративное государство, причем Аджарская автономия составе создавалась, как известно, исключительно по религиозному принципу. Государственные символы обязаны все это органически в себе сочетать. В них одним талантливым штрихом должно отразиться все наше природное и духовное многообразие. Вдобавок не менее важно, чтобы символы эти доброжелательно или хотя бы нейтрально воспринимались другими государствами, прежде всего, ближайшими соседями. К сожалению, нередки случаи, когда, к примеру, в Турции грузинский флаг отсутствовал при встречах на официальном уровне. И было просто до слез обидно, когда его не оказалось среди символов государств, продемонстрировав которые, турецкая сторона выразила благодарность за помощь, оказанную во время недавнего стихийного бедствия. А ведь грузины бросились помогать одними из первых… Естественно, возможность подобного прочтения символа не приводит в восторг наших соседей, прежде всего тех, кто исповедует ислам. Общеизвестно, что Международная организация "Красного креста" давно осуществляет свою деятельность в Турции, Иране, Израиле и некоторых других странах под иными символами, одобренными Женевскими конвенциями. Сила государственной атрибутики проявляется тогда, когда она однозначно воспринимается всеми. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, аналитика, политика, культура, государственный флаг, колумнисты