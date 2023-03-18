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Фестиваль натурального вина пройдет в Тбилиси

Фестиваль натурального вина пройдет в Тбилиси

Любители вина, эксперты и импортеры смогут лучше ознакомиться с грузинскими натуральными винами 18.03.2023, Sputnik Грузия

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грузия

новости

культура

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Фестиваль натурального вина ZERO COMPROMISE пройдет 5-6 мая на многофункциональной площадке Silk Factory Studio в Тбилиси, говорится в сообщении организаторов. Впервые фестиваль будет проходить в течение двух дней. Как отмечают организаторы, это связано с увеличением количества гостей в Грузии за последние годы. Любители вина, эксперты и импортеры смогут лучше ознакомиться с грузинскими натуральными винами последних лет. В фестивале будут участвовать только те винодельни, которые производят натуральное вино. Соответственно, представленные вина будут изготовлены с соблюдением правил натурального виноделия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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