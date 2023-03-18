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Фестиваль натурального вина пройдет в Тбилиси
Фестиваль натурального вина пройдет в Тбилиси
Любители вина, эксперты и импортеры смогут лучше ознакомиться с грузинскими натуральными винами 18.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-18T18:31+0400
2023-03-18T18:31+0400
2023-03-18T18:31+0400
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Фестиваль натурального вина ZERO COMPROMISE пройдет 5-6 мая на многофункциональной площадке Silk Factory Studio в Тбилиси, говорится в сообщении организаторов. Впервые фестиваль будет проходить в течение двух дней. Как отмечают организаторы, это связано с увеличением количества гостей в Грузии за последние годы. Любители вина, эксперты и импортеры смогут лучше ознакомиться с грузинскими натуральными винами последних лет. В фестивале будут участвовать только те винодельни, которые производят натуральное вино. Соответственно, представленные вина будут изготовлены с соблюдением правил натурального виноделия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, тбилиси
грузия, новости, культура, тбилиси
Фестиваль натурального вина пройдет в Тбилиси
Любители вина, эксперты и импортеры смогут лучше ознакомиться с грузинскими натуральными винами
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Фестиваль натурального вина ZERO COMPROMISE пройдет 5-6 мая на многофункциональной площадке Silk Factory Studio в Тбилиси, говорится в сообщении организаторов.
Впервые фестиваль будет проходить в течение двух дней. Как отмечают организаторы, это связано с увеличением количества гостей в Грузии за последние годы.
Любители вина, эксперты и импортеры смогут лучше ознакомиться с грузинскими натуральными винами последних лет.
В фестивале будут участвовать только те винодельни, которые производят натуральное вино. Соответственно, представленные вина будут изготовлены с соблюдением правил натурального виноделия.