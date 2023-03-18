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Где россияне отдыхали зимой? Названы самые популярные направления
Где россияне отдыхали зимой? Названы самые популярные направления
Самыми востребованными направлениями были Турция, Таиланд, ОАЭ и Египет 18.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-18T18:01+0400
2023-03-18T18:01+0400
2023-03-18T18:01+0400
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египет
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Ассоциация туроператоров России (АТОР) обнародовала список стран, которые пользовались популярностью для отдыха россиян прошедшей зимой.Самыми востребованными направлениями были Турция, Таиланд, ОАЭ и Египет. На эти четыре страны пришлись 90% всех поездок из 2,425 миллиона, совершенных по десяти наиболее популярным направлениям, передает РИА Новости.На первом месте — Турция, куда отправилось чуть менее трети туристов. Самым востребованным городом там стал Стамбул. Почти четверть путешественников выбрали Таиланд. Многие поехали в ОАЭ и Египет.Быстрее всего увеличивался интерес к поездке в Турцию (+104 процента к прошлой зиме), на Шри-Ланку (+88 процентов) и ОАЭ (+75 процентов). Турпоток на Кубу, Сейшелы и в Египет сократился. Это следствие недостаточного объема авиаперевозки, отметили в ассоциации.В ассоциации добавили, что внутри России более половины всех продаж на организованном рынке занял Краснодарский край. На втором и третьем местах — столичный регион (Москва и Подмосковье) и Санкт-Петербург. Пользовался популярностью также горнолыжный отдых на курортах и в санаториях Кавминвод.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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туризм, россия, в мире, турция, оаэ, египет
туризм, россия, в мире, турция, оаэ, египет
Где россияне отдыхали зимой? Названы самые популярные направления
Самыми востребованными направлениями были Турция, Таиланд, ОАЭ и Египет
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Ассоциация туроператоров России (АТОР) обнародовала список стран, которые пользовались популярностью для отдыха россиян прошедшей зимой.
Самыми востребованными направлениями были Турция, Таиланд, ОАЭ и Египет. На эти четыре страны пришлись 90% всех поездок из 2,425 миллиона, совершенных по десяти наиболее популярным направлениям, передает РИА Новости
.
На первом месте — Турция, куда отправилось чуть менее трети туристов. Самым востребованным городом там стал Стамбул. Почти четверть путешественников выбрали Таиланд. Многие поехали в ОАЭ и Египет.
Быстрее всего увеличивался интерес к поездке в Турцию (+104 процента к прошлой зиме), на Шри-Ланку (+88 процентов) и ОАЭ (+75 процентов). Турпоток на Кубу, Сейшелы и в Египет сократился. Это следствие недостаточного объема авиаперевозки, отметили в ассоциации.
В ассоциации добавили, что внутри России более половины всех продаж на организованном рынке занял Краснодарский край. На втором и третьем местах — столичный регион (Москва и Подмосковье) и Санкт-Петербург. Пользовался популярностью также горнолыжный отдых на курортах и в санаториях Кавминвод.