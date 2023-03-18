https://sputnik-georgia.ru/20230318/gde-rossiyane-otdykhali-zimoy-nazvany-samye-populyarnye-napravleniya-275871485.html

Где россияне отдыхали зимой? Названы самые популярные направления

Где россияне отдыхали зимой? Названы самые популярные направления

Самыми востребованными направлениями были Турция, Таиланд, ОАЭ и Египет 18.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-18T18:01+0400

2023-03-18T18:01+0400

2023-03-18T18:01+0400

туризм

россия

в мире

турция

оаэ

египет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23669/06/236690642_0:249:3600:2274_1920x0_80_0_0_654efbf510d9f0f58d6b2a1eeceac816.jpg

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Ассоциация туроператоров России (АТОР) обнародовала список стран, которые пользовались популярностью для отдыха россиян прошедшей зимой.Самыми востребованными направлениями были Турция, Таиланд, ОАЭ и Египет. На эти четыре страны пришлись 90% всех поездок из 2,425 миллиона, совершенных по десяти наиболее популярным направлениям, передает РИА Новости.На первом месте — Турция, куда отправилось чуть менее трети туристов. Самым востребованным городом там стал Стамбул. Почти четверть путешественников выбрали Таиланд. Многие поехали в ОАЭ и Египет.Быстрее всего увеличивался интерес к поездке в Турцию (+104 процента к прошлой зиме), на Шри-Ланку (+88 процентов) и ОАЭ (+75 процентов). Турпоток на Кубу, Сейшелы и в Египет сократился. Это следствие недостаточного объема авиаперевозки, отметили в ассоциации.В ассоциации добавили, что внутри России более половины всех продаж на организованном рынке занял Краснодарский край. На втором и третьем местах — столичный регион (Москва и Подмосковье) и Санкт-Петербург. Пользовался популярностью также горнолыжный отдых на курортах и в санаториях Кавминвод.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

турция

оаэ

египет

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

туризм, россия, в мире, турция, оаэ, египет