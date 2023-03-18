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Грузинские фигуристы примут участие в чемпионате мира в Японии

Грузинские фигуристы примут участие в чемпионате мира в Японии

Информацию о графике выступлений грузинских спортсменов федерация фигурного катания опубликует в ближайшие дни 18.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-18T17:01+0400

2023-03-18T17:01+0400

2023-03-18T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Семеро грузинских фигуристов отправятся в Японию, где с 20 по 26 марта пройдет чемпионат мира по фигурному катанию. Международный союз конькобежцев (ISU) рассматривал три города в качестве места проведения чемпионата мира 2023 года: Сайтаму (Япония), Минск (Беларусь) и Будапешт (Венгрия). В октябре 2020 года было принято решение о том, что право на проведение турнира получит Япония. В Сайтаме от Грузии выступят: Грузинскую делегацию на чемпионате мира возглавит президент Национальной федерации фигурного катания Мариам Гиоргобиани. Сайтама (Япония) примет чемпионат мира 2023 года в третий раз. Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку под эгидой ISU.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, япония, минск, беларусь, морис квителашвили, анастасия губанова, ника эгадзе, фигурное катание