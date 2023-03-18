https://sputnik-georgia.ru/20230318/na-zapade-gruzii-zafiksirovano-tri-sluchaya-beshenstva-u-sobak-275893604.html
На западе Грузии зафиксировано три случая бешенства у собак
На западе Грузии зафиксировано три случая бешенства у собак
Власти района Амбролаури объявили карантин 18.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-18T12:31+0400
2023-03-18T12:31+0400
2023-03-18T13:28+0400
новости
грузия
общество
амбролаури
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/16/250677053_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d3094b615b634ec0d271a123356e1830.jpg
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Три лабораторно подтвержденных случая бешенства у собак зафиксировано в районе Амбролаури (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванити) на западе страны, говорится в сообщении администрации муниципалитета.Местные власти объявили карантин. Это означает запрет выводить животных на улицу и в другие общественные места – на период карантина их необходимо изолировать. Для безопасности населения сегодня будут проведены дезинфекционные работы, а оставленные без присмотра собаки будут доставлены в "Муниципальный приют для животных" Озургети. В связи с этим еженедельный рынок Амбролаури и муниципальный транспорт сегодня работать не будут.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
амбролаури
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/16/250677053_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3c3936ba74eef6054abc0ec7dd14bd00.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, общество, амбролаури, тбилиси
новости, грузия, общество, амбролаури, тбилиси
На западе Грузии зафиксировано три случая бешенства у собак
12:31 18.03.2023 (обновлено: 13:28 18.03.2023)
Власти района Амбролаури объявили карантин
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Три лабораторно подтвержденных случая бешенства у собак зафиксировано в районе Амбролаури (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванити) на западе страны, говорится в сообщении администрации муниципалитета.
Местные власти объявили карантин. Это означает запрет выводить животных на улицу и в другие общественные места – на период карантина их необходимо изолировать.
Для безопасности населения сегодня будут проведены дезинфекционные работы, а оставленные без присмотра собаки будут доставлены в "Муниципальный приют для животных" Озургети.
В связи с этим еженедельный рынок Амбролаури и муниципальный транспорт сегодня работать не будут.