https://sputnik-georgia.ru/20230318/na-zapade-gruzii-zafiksirovano-tri-sluchaya-beshenstva-u-sobak-275893604.html

На западе Грузии зафиксировано три случая бешенства у собак

На западе Грузии зафиксировано три случая бешенства у собак

Власти района Амбролаури объявили карантин 18.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-18T12:31+0400

2023-03-18T12:31+0400

2023-03-18T13:28+0400

новости

грузия

общество

амбролаури

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/16/250677053_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d3094b615b634ec0d271a123356e1830.jpg

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Три лабораторно подтвержденных случая бешенства у собак зафиксировано в районе Амбролаури (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванити) на западе страны, говорится в сообщении администрации муниципалитета.Местные власти объявили карантин. Это означает запрет выводить животных на улицу и в другие общественные места – на период карантина их необходимо изолировать. Для безопасности населения сегодня будут проведены дезинфекционные работы, а оставленные без присмотра собаки будут доставлены в "Муниципальный приют для животных" Озургети. В связи с этим еженедельный рынок Амбролаури и муниципальный транспорт сегодня работать не будут.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

амбролаури

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, амбролаури, тбилиси