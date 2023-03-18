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Показ фильма и разговор по душам: режиссер Лана Гогоберидзе встретится с поклонниками

Показ фильма и разговор по душам: режиссер Лана Гогоберидзе встретится с поклонниками

Поклонникам кино покажут картину "Несколько интервью по личным вопросам" 18.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-18T12:01+0400

2023-03-18T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Показ полнометражного фильма "Несколько интервью по личным вопросам", а также встреча с режиссером картины Ланой Гогоберидзе пройдут 18 марта в доме книги "Лигамус" Государственного университета Ильи. Организаторы отмечают, что мероприятие пройдет в рамках Месяца женской истории, который ежегодно проходит в марте. Цель акции – подчеркнуть вклад женщин в мировую историю и развитие современного общества. Фильм рассказывает историю журналистки, к которой в силу ее работы обращается множество людей для решения личных или общественных проблем. Занимаясь чужими делами, главная героиня вдруг обнаруживает, что у нее совсем не остается времени на себя и свою семью. В фильме также показано отношение женщин с разным мировоззрением и социальным статусом к разным сторонам жизни.Начало мероприятия в 18:00 по тбилисскому времени. Посещение свободное. Лана Левановна Гогоберидзе – выпускница филологического факультета Тбилисского университета (1950 год), режиссерского факультет ВГИКа (1953 год, мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). Преподавала кинорежиссуру в Тбилисском театральном университете театра и кино им. Ш. Руставели. Переводила на грузинский язык поэзию Ахматовой, Пастернака, Ахмадулиной, Бродского, Уитмена, Тагора и многих других. Сняла несколько хроникально-документальных фильмов: "Геологи", "1 500 лет Тбилиси" (1958), "Грузия родная" и другие. В призовой копилке мастера грузинского кино: Гран-при фестиваля в Сан-Ремо, приз жюри Всесоюзного фестиваля в Ашхабаде за фильм "Несколько интервью по личным вопросам", орден Дружбы народов и другие награды. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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