https://sputnik-georgia.ru/20230318/potolok-tsen-ustanovlen-na-300-khronicheskikh-i-onkologicheskikh-preparatov-v-gruzii-275894028.html

"Потолок цен" установлен на 300 хронических и онкологических препаратов в Грузии

"Потолок цен" установлен на 300 хронических и онкологических препаратов в Грузии

Если аптеки будут продавать лекарства дороже указанной цены, их будут штрафовать 18.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-18T13:31+0400

2023-03-18T13:31+0400

2023-03-18T13:46+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Референтная цена на более чем 300 наименований хронических и онкологических медикаментов вступила в силу 18 марта, сообщает Минздрав Грузии. С 2023 года государство установило ценовой потолок, выше которого в стране нельзя будет продавать медикаменты. В общей сложности "потолок цен" уже распространяется на более чем 1,1 тысячи лекарств, и в ближайшее время список лекарств еще больше увеличится. С марта 2022 года грузинский фармацевтический рынок открылся для Турции. Благодаря этому новшеству цены на лекарства в Грузии сократились в среднем на 60-80%. В Минздраве уверены, что это поможет населению ежегодно экономить около 200 миллионов лари. Посмотреть список лекарств с ценами можно по ссылке. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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