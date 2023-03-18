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"Потолок цен" установлен на 300 хронических и онкологических препаратов в Грузии
"Потолок цен" установлен на 300 хронических и онкологических препаратов в Грузии
Если аптеки будут продавать лекарства дороже указанной цены, их будут штрафовать 18.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-18T13:31+0400
2023-03-18T13:31+0400
2023-03-18T13:46+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Референтная цена на более чем 300 наименований хронических и онкологических медикаментов вступила в силу 18 марта, сообщает Минздрав Грузии. С 2023 года государство установило ценовой потолок, выше которого в стране нельзя будет продавать медикаменты. В общей сложности "потолок цен" уже распространяется на более чем 1,1 тысячи лекарств, и в ближайшее время список лекарств еще больше увеличится. С марта 2022 года грузинский фармацевтический рынок открылся для Турции. Благодаря этому новшеству цены на лекарства в Грузии сократились в среднем на 60-80%. В Минздраве уверены, что это поможет населению ежегодно экономить около 200 миллионов лари. Посмотреть список лекарств с ценами можно по ссылке. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, турция, минздрав, здравоохранение в грузии, здравоохранение
"Потолок цен" установлен на 300 хронических и онкологических препаратов в Грузии
13:31 18.03.2023 (обновлено: 13:46 18.03.2023)
Если аптеки будут продавать лекарства дороже указанной цены, их будут штрафовать
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Референтная цена на более чем 300 наименований хронических и онкологических медикаментов вступила в силу 18 марта, сообщает Минздрав Грузии.
С 2023 года государство установило ценовой потолок, выше которого в стране нельзя будет продавать медикаменты. В общей сложности "потолок цен" уже распространяется на более чем 1,1 тысячи лекарств, и в ближайшее время список лекарств еще больше увеличится.
"Цель реформы — понизить стоимость лекарств в стране. Согласно изменению, фармацевтические компании должны ориентироваться на установленные цены. Если аптеки будут продавать лекарства дороже указанной цены, их оштрафуют", – говорится в сообщении ведомства.
С марта 2022 года грузинский фармацевтический рынок открылся для Турции. Благодаря этому новшеству цены на лекарства в Грузии сократились в среднем на 60-80%. В Минздраве уверены, что это поможет населению ежегодно экономить около 200 миллионов лари.
Посмотреть список лекарств с ценами можно по ссылке
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