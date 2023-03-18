https://sputnik-georgia.ru/20230318/primety-na-vesennee-ravnodenstvie-2023-traditsii-i-obychai-prazdnika-275900580.html

Приметы на весеннее равноденствие 2023: традиции и обычаи праздника

Приметы на весеннее равноденствие 2023: традиции и обычаи праздника

Весеннее равноденствие – астрономическое начало весны, в 2023 году оно наступит 21 марта в 01:24 по тбилисскому времени 18.03.2023, Sputnik Грузия

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справки

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С древних времен день весеннего равноденствия считался магическим, поэтому с праздником было связано множество традиций, обычаев и примет. Какие приметы связаны с днем весеннего равноденствия, а также об обычаях и традициях праздника, читайте в Sputnik Грузия. Традиции и обычаи День весеннего равноденствия с античных времен у многих народов мира считался большим праздником. Этот праздник со своими традиция и обычаями многие народы сохранили по сей день. Некоторые народы, в том числе в Иране, Афганистане и Казахстане, празднуют в день весеннего равноденствия Новый год. Навруз или Новруз, что означает на фарси "новый день", стал неотделимой частью культуры многих народов, исповедующих ислам – своими корнями праздник восходит к обычаю древних земледельцев Ближнего Востока и Центральной Азии. Весеннее равноденствие у кельтов и германцев ассоциировалось с возрождением природы и началом земледельческого сезона. Чтобы встретить весну и угодить богине Остаре, хозяйки, по обычаю, хозяйки пекли пшеничные булочки и красили яйца. Древние славяне на весеннее равноденствие по традиции праздновали Комоедицу – Масленицу – они с размахом провожали зиму и встречали весну, так как верили, что чем веселее проведут праздник, тем щедрее к ним будет природа. Праздник на Руси называли "Сороки". В старину считали, что на весеннее равноденствие прилетает именно 40 птиц, а символом праздника являлся жаворонок, так как он возвращался первым и по приметам приносил с собой весну. В день весеннего равноденствия, по обычаю, всей деревней пекли печенье в виде птицы. Одну часть раздавали детям, которые, бегая по деревне, зазывали жаворонков, другую дарили тому, кто увидит птицу первым. В день весеннего равноденствия по традиции проводили народные гулянья, сжигали чучело зимы и гадали. Приметы праздника C весенним равноденствием связано много примет, в том числе и на погоду. Например, теплая погода в праздник – хорошая примета, указывающая, что заморозков уже не будет. Ссориться и выяснять отношения с близкими в день весеннего равноденствия – плохая примета, можно весь год провести в ссоре. По приметам праздник следует провести мирно и весело, в кругу родных и близких, чтобы год был успешным и счастливым. Есть примета, что желание, загаданное на весеннее равноденствие, обязательно сбудется. По обычаю, в день весеннего равноденствия гадают на будущее и суженного, используя классические карты, карты Таро и руны. Гадали в праздник и на блинах. Если при выпекании первый блин получался тонкий и золотистый, это считалось хорошей приметой, обещающей, что девушка в семье скоро выйдет замуж. На весеннее равноденствие предсказывали и пол будущего ребенка: по приметам, если первый блин с праздничного стола возьмет мужчина, значит, родится мальчик, ну а если женщина – соответственно, девочка. Сны на весеннее равноденствие считались вещими, поэтому, по обычаю, девушки перед сном клали несколько предметов под подушку. Наутро судили о будущем в зависимости от того, что приснилось: хлеб или ключ обещали успех в работе, пирог – к удаче и радости, бубновая карта – к богатству, колечко предвещало скорую свадьбу, а пиковая карта – беду. Есть примета, если на весеннее равноденствие признаться в своих чувствах любимому человеку, союз будет счастливым. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки