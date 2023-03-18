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Сколько граждан Грузии отказались от удостоверений личности с чипами?
Сколько граждан Грузии отказались от удостоверений личности с чипами?
Гражданин Грузии может отказаться от удостоверения личности нового типа, если это противоречит его религии 18.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-18T15:31+0400
2023-03-18T15:31+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Более 313 тысяч граждан Грузии к концу 2022 года владели удостоверениями личности старого образца, об этом свидетельствуют данные Минюста Грузии.Удостоверения личности старого образца без чипов выдаются в Грузии с 2019 года, если гражданин, по убеждению отказывающийся от ID карты, представляет документ, который подтверждает его принадлежность к христианской религии. Согласно ответу Минюста на запрос депутатов парламента Грузии, активные удостоверения личности старого образца на конец 2022 года были у 313 682 граждан Грузии. Удостоверения личности с электронными чипами появились в Грузии в 2011 году. По ID карте можно идентифицировать человека на расстоянии посредством Интернета. Кроме этого, она дает возможность делать цифровую подпись на электронных документах, имеющих юридическую силу в Грузии, и без дополнительных документов ездить в Турцию, в Армению и в Украину. Между тем у этих удостоверений личности есть свои противники – группа верующих, которая считает, что чипы являются средством тотального контроля людей и связаны с библейским пророчеством об апокалипсисе. Они отказались брать эти удостоверения и оказались в своеобразной социальной изоляции. Без документов в Грузии невозможно принять участие в выборах, получить медицинские услуги, учиться, работать, пользоваться некоторыми видами транспорта, общаться с банковско-финансовыми учреждениями, покупать технику и так далее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, турция, армения, украина
Сколько граждан Грузии отказались от удостоверений личности с чипами?
15:31 18.03.2023 (обновлено: 17:03 18.03.2023)
Гражданин Грузии может отказаться от удостоверения личности нового типа, если это противоречит его религии
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Более 313 тысяч граждан Грузии к концу 2022 года владели удостоверениями личности старого образца, об этом свидетельствуют данные Минюста Грузии.
Удостоверения личности старого образца без чипов выдаются в Грузии с 2019 года, если гражданин, по убеждению отказывающийся от ID карты, представляет документ, который подтверждает его принадлежность к христианской религии.
Согласно ответу Минюста на запрос депутатов парламента Грузии, активные удостоверения личности старого образца на конец 2022 года были у 313 682 граждан Грузии.
Удостоверения личности с электронными чипами появились в Грузии в 2011 году. По ID карте можно идентифицировать человека на расстоянии посредством Интернета. Кроме этого, она дает возможность делать цифровую подпись на электронных документах, имеющих юридическую силу в Грузии, и без дополнительных документов ездить в Турцию, в Армению и в Украину.
Между тем у этих удостоверений личности есть свои противники – группа верующих, которая считает, что чипы являются средством тотального контроля людей и связаны с библейским пророчеством об апокалипсисе. Они отказались брать эти удостоверения и оказались в своеобразной социальной изоляции.
Без документов в Грузии невозможно принять участие в выборах, получить медицинские услуги, учиться, работать, пользоваться некоторыми видами транспорта, общаться с банковско-финансовыми учреждениями, покупать технику и так далее.