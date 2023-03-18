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Тюрьма вместо легкого экзамена: жителя Грузии задержали за взятку
Тюрьма вместо легкого экзамена: жителя Грузии задержали за взятку
Обвиняемый дал взятку сотруднику Агентства обслуживания МВД Грузии за помощь в сдаче экзамена на водительские права 18.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-18T20:31+0400
2023-03-18T20:31+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Сотрудники прокуратуры Грузии предъявили обвинения человеку, пытавшемуся дать взятку за помощь в сдаче экзамена на получение водительских прав. Как установило следствие, 17 марта в городе Кутаиси (регион Имерети) обвиняемый дал взятку сотруднику Агентства обслуживания МВД Грузии за помощь в сдаче экзамена на права. Сотрудник Агенства сообщил о взятке в полицию и давший взятку был задержан в тот же день. Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы в случае подтверждения вины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, кутаиси, взятка
грузия, происшествия, новости, тбилиси, кутаиси, взятка
Тюрьма вместо легкого экзамена: жителя Грузии задержали за взятку
Обвиняемый дал взятку сотруднику Агентства обслуживания МВД Грузии за помощь в сдаче экзамена на водительские права
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Сотрудники прокуратуры Грузии предъявили обвинения человеку, пытавшемуся дать взятку за помощь в сдаче экзамена на получение водительских прав.
Как установило следствие, 17 марта в городе Кутаиси (регион Имерети) обвиняемый дал взятку сотруднику Агентства обслуживания МВД Грузии за помощь в сдаче экзамена на права.
Сотрудник Агенства сообщил о взятке в полицию и давший взятку был задержан в тот же день. Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы в случае подтверждения вины.