https://sputnik-georgia.ru/20230318/v-gruzii-obyavlen-konkurs-na-poluchenie-detskoy-literaturnoy-premii-275838902.html

В Грузии объявлен конкурс на получение детской литературной премии

В Грузии объявлен конкурс на получение детской литературной премии

В ходе конкурса будут выявлены 11 победителей в восьми номинациях 18.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-18T13:01+0400

2023-03-18T13:01+0400

2023-03-18T13:01+0400

новости

грузия

якоб гогебашвили

джансуг кахидзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/17/263099436_0:312:3077:2043_1920x0_80_0_0_5954f5a4b9b08125cf7faa6b53c85ac7.jpg

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Объявлен конкурс на соискание детско-юношеской литературной премии имени Якоба Гогебашвили, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи. Цель конкурса – содействие развитию детской литературы, поддержка издательского сектора, развитие литературных процессов, популяризация грузинских авторов и открытие новых талантов. Принять участие в конкурсе могут как издательские дома, так и частные лица.В общей сложности в ходе конкурса будут выявлены 11 победителей в восьми номинациях:Каждый победитель получит денежное вознаграждение в размере 5 тысяч лари (1,9 тысячи долларов) с учетом налогов, предусмотренных законодательством. Заявки на конкурс принимаются до 28 апреля. Литературный конкурс на соискание детско-юношеской литературной премии имени Якоба Гогебашвили проводится третий год при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии и организации "Креативная Грузия". В 2022 году для участия в конкурсе подали заявки 50 претендентов, в 2021 году – 37. Традиционно церемония награждения победителей будет проходить в Тбилисском музыкально-культурном центре имени Джансуга Кахидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, якоб гогебашвили, джансуг кахидзе