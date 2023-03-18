https://sputnik-georgia.ru/20230318/v-gruzii-obyavlen-konkurs-na-poluchenie-detskoy-literaturnoy-premii-275838902.html
В Грузии объявлен конкурс на получение детской литературной премии
В Грузии объявлен конкурс на получение детской литературной премии
В ходе конкурса будут выявлены 11 победителей в восьми номинациях 18.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-18T13:01+0400
2023-03-18T13:01+0400
2023-03-18T13:01+0400
новости
грузия
якоб гогебашвили
джансуг кахидзе
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Объявлен конкурс на соискание детско-юношеской литературной премии имени Якоба Гогебашвили, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи. Цель конкурса – содействие развитию детской литературы, поддержка издательского сектора, развитие литературных процессов, популяризация грузинских авторов и открытие новых талантов. Принять участие в конкурсе могут как издательские дома, так и частные лица.В общей сложности в ходе конкурса будут выявлены 11 победителей в восьми номинациях:Каждый победитель получит денежное вознаграждение в размере 5 тысяч лари (1,9 тысячи долларов) с учетом налогов, предусмотренных законодательством. Заявки на конкурс принимаются до 28 апреля. Литературный конкурс на соискание детско-юношеской литературной премии имени Якоба Гогебашвили проводится третий год при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии и организации "Креативная Грузия". В 2022 году для участия в конкурсе подали заявки 50 претендентов, в 2021 году – 37. Традиционно церемония награждения победителей будет проходить в Тбилисском музыкально-культурном центре имени Джансуга Кахидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, якоб гогебашвили, джансуг кахидзе
новости, грузия, якоб гогебашвили, джансуг кахидзе
В Грузии объявлен конкурс на получение детской литературной премии
В ходе конкурса будут выявлены 11 победителей в восьми номинациях
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Объявлен конкурс на соискание детско-юношеской литературной премии имени Якоба Гогебашвили, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.
Цель конкурса – содействие развитию детской литературы, поддержка издательского сектора, развитие литературных процессов, популяризация грузинских авторов и открытие новых талантов.
Принять участие в конкурсе могут как издательские дома, так и частные лица.
В общей сложности в ходе конкурса будут выявлены 11 победителей в восьми номинациях:
1.
Лучший поэтический сборник (одна премия);
2.
Лучший прозаический сборник (три премии: для самых маленьких (3-6 лет); для детей (7-12 лет); для юношей старше 13 лет;
3.
Лучшая иллюстрированная книга (две премии: для самых маленьких (3-6 лет); для детей (7-12 лет));
4.
Лучшая детская драматургия;
6.
Лучшая переведенная детская/юношеская книга;
7.
Детско-юношеский инновационный проект (одна премия);
8.
За вклад в детскую литературу (одна премия).
Каждый победитель получит денежное вознаграждение в размере 5 тысяч лари (1,9 тысячи долларов) с учетом налогов, предусмотренных законодательством.
Заявки на конкурс принимаются до 28 апреля.
Литературный конкурс на соискание детско-юношеской литературной премии имени Якоба Гогебашвили проводится третий год при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии и организации "Креативная Грузия".
В 2022 году для участия в конкурсе подали заявки 50 претендентов, в 2021 году – 37. Традиционно церемония награждения победителей будет проходить в Тбилисском музыкально-культурном центре имени Джансуга Кахидзе.