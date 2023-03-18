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Великий пост: чем заменить молочные и мясные продукты
Великий пост: чем заменить молочные и мясные продукты
Главному православному празднику, Пасхе, предшествует Великий пост, когда верующие отказываются от мясной и молочной пищи 18.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-18T20:00+0400
2023-03-18T20:00+0400
2023-03-18T20:00+0400
инфографика
великий пост
религия
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В 2023 году Светлое Воскресение Христово православные празднуют 16 апреля.Великий пост, самый строгий и продолжительный из всех четырех многодневных постов, установленных Православной церковью, начался 27 февраля. В период поста верующие отказываются от мясных и молочных продуктов, рыбы, яиц и от алкогольных напитков.В инфографике Sputnik Беларусь вы узнаете, чем можно заменить мясные и молочные продукты.Особенно важными и строгими считаются первая и последняя недели поста. В первый день поста в 2023 году, 27 февраля, и Страстную пятницу, 14 апреля, церковный устав предписывает полное воздержание от пищи.Во время Великого поста церковным уставом рыбу, признанную полупостной пищей, можно есть два раза — на Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и в Вербное воскресенье, которое в 2023-м выпадает на 9 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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инфографика, великий пост, религия , инфографика
инфографика, великий пост, религия , инфографика
Великий пост: чем заменить молочные и мясные продукты
Главному православному празднику, Пасхе, предшествует Великий пост, когда верующие отказываются от мясной и молочной пищи
В 2023 году Светлое Воскресение Христово православные празднуют 16 апреля.
Великий пост, самый строгий и продолжительный из всех четырех многодневных постов, установленных Православной церковью, начался 27 февраля.
В период поста верующие отказываются от мясных и молочных продуктов, рыбы, яиц и от алкогольных напитков.
В инфографике Sputnik Беларусь
вы узнаете, чем можно заменить мясные и молочные продукты.
Особенно важными и строгими считаются первая и последняя недели поста. В первый день поста в 2023 году, 27 февраля, и Страстную пятницу, 14 апреля, церковный устав предписывает полное воздержание от пищи.
Во время Великого поста церковным уставом рыбу, признанную полупостной пищей, можно есть два раза — на Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и в Вербное воскресенье, которое в 2023-м выпадает на 9 апреля.