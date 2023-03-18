https://sputnik-georgia.ru/20230318/velikiy-post-chem-zamenit-molochnye-i-myasnye-produkty-275872491.html

Великий пост: чем заменить молочные и мясные продукты

Великий пост: чем заменить молочные и мясные продукты

Главному православному празднику, Пасхе, предшествует Великий пост, когда верующие отказываются от мясной и молочной пищи 18.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-18T20:00+0400

2023-03-18T20:00+0400

2023-03-18T20:00+0400

инфографика

великий пост

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/11/275872055_0:0:2624:1476_1920x0_80_0_0_e705c688ca920ee98939e2afd8f39d75.png

В 2023 году Светлое Воскресение Христово православные празднуют 16 апреля.Великий пост, самый строгий и продолжительный из всех четырех многодневных постов, установленных Православной церковью, начался 27 февраля. В период поста верующие отказываются от мясных и молочных продуктов, рыбы, яиц и от алкогольных напитков.В инфографике Sputnik Беларусь вы узнаете, чем можно заменить мясные и молочные продукты.Особенно важными и строгими считаются первая и последняя недели поста. В первый день поста в 2023 году, 27 февраля, и Страстную пятницу, 14 апреля, церковный устав предписывает полное воздержание от пищи.Во время Великого поста церковным уставом рыбу, признанную полупостной пищей, можно есть два раза — на Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и в Вербное воскресенье, которое в 2023-м выпадает на 9 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

инфографика, великий пост, религия , инфографика