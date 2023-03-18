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Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта для большегрузов
Движение для остальных видов автотранспорта свободное 18.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-18T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. Ограничение для большегрузов действует на участке дороги Гудаури-Коби дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада.Движение для остальных видов автотранспорта свободное.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, верхний ларс, тбилиси, армения
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта для большегрузов
11:01 18.03.2023 (обновлено: 11:52 18.03.2023)
Движение для остальных видов автотранспорта свободное
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничение для большегрузов действует на участке дороги Гудаури-Коби дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада.
Движение для остальных видов автотранспорта свободное.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.