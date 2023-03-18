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Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта для большегрузов

Движение для остальных видов автотранспорта свободное 18.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-18T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. Ограничение для большегрузов действует на участке дороги Гудаури-Коби дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада.Движение для остальных видов автотранспорта свободное.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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