https://sputnik-georgia.ru/20230318/vlasti-gruzii-vzyalis-za-razvitie-novykh-turisticheskikh-napravleniy-275896387.html
Власти Грузии взялись за развитие новых туристических направлений
Власти Грузии взялись за развитие новых туристических направлений
Туризм является одним из важных и приоритетных направлений, способствующих росту экономики Грузии 18.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-18T14:31+0400
2023-03-18T14:31+0400
2023-03-18T15:01+0400
экономика
грузия
туризм
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24116/44/241164479_211:361:1923:1324_1920x0_80_0_0_6ea2fc0ac455aec3d6688ded670649c8.jpg
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии выделило средства на развитие 10 новых туристических локаций, восстановление которых начнется в ближайшее время, сообщает администрация правительства. Для развития новых туристических локаций правительство выделило 200 миллионов лари (более 775 тысяч долларов) из госбюджета 2023 года. Какие именно локации будут модернизированы в ведомстве пока не уточнили.Туризм является одним из важных и приоритетных направлений, способствующих росту экономики Грузии, поэтому правительство реализует проекты, способствующие развитию этой отрасли. Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24116/44/241164479_761:473:1896:1324_1920x0_80_0_0_31cf813956b45224188a228d8c700a1a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, грузия, туризм, тбилиси
экономика, грузия, туризм, тбилиси
Власти Грузии взялись за развитие новых туристических направлений
14:31 18.03.2023 (обновлено: 15:01 18.03.2023)
Туризм является одним из важных и приоритетных направлений, способствующих росту экономики Грузии
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии выделило средства на развитие 10 новых туристических локаций, восстановление которых начнется в ближайшее время, сообщает администрация правительства.
Для развития новых туристических локаций правительство выделило 200 миллионов лари (более 775 тысяч долларов) из госбюджета 2023 года. Какие именно локации будут модернизированы в ведомстве пока не уточнили.
Туризм является одним из важных и приоритетных направлений, способствующих росту экономики Грузии, поэтому правительство реализует проекты, способствующие развитию этой отрасли.
Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.
В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии.