https://sputnik-georgia.ru/20230318/vlasti-gruzii-vzyalis-za-razvitie-novykh-turisticheskikh-napravleniy-275896387.html

Власти Грузии взялись за развитие новых туристических направлений

Власти Грузии взялись за развитие новых туристических направлений

Туризм является одним из важных и приоритетных направлений, способствующих росту экономики Грузии 18.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-18T14:31+0400

2023-03-18T14:31+0400

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экономика

грузия

туризм

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии выделило средства на развитие 10 новых туристических локаций, восстановление которых начнется в ближайшее время, сообщает администрация правительства. Для развития новых туристических локаций правительство выделило 200 миллионов лари (более 775 тысяч долларов) из госбюджета 2023 года. Какие именно локации будут модернизированы в ведомстве пока не уточнили.Туризм является одним из важных и приоритетных направлений, способствующих росту экономики Грузии, поэтому правительство реализует проекты, способствующие развитию этой отрасли. Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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