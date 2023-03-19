https://sputnik-georgia.ru/20230319/gitler-dlya-evropeytsev-svoy-goblin-o-marshe-ss-v-rige-i-unichtozhenii-moldovy---video-275903841.html

Гитлер для европейцев свой: Гоблин о марше СС в Риге и уничтожении Молдовы – видео

Гитлер для европейцев свой: Гоблин о марше СС в Риге и уничтожении Молдовы – видео

Смотрите в видео очередной выпуск программы "Категорически с Гоблином" 19.03.2023, Sputnik Грузия

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В новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском" смотрите: что Россия продемонстрировала США в ситуации с упавшим в Черное море беспилотником? Как банковский кризис в США повлияет на экономику Запада? Почему ООН вдруг обратила внимание на преступления Украины? А также, чем отличаются протесты в Грузии от протестов во Франции по мнению европейцев? Для чего нужна зерновая сделка? Зачем Молдова уничтожает свой суверенитет и почему все закрывают глаза на шествие нацистов в Риге? Подробнее в нашем интервью с Дмитрием Пучковым.

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Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, рига, молдова, сша, оон, видео