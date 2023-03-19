https://sputnik-georgia.ru/20230319/gitler-dlya-evropeytsev-svoy-goblin-o-marshe-ss-v-rige-i-unichtozhenii-moldovy---video-275903841.html
Гитлер для европейцев свой: Гоблин о марше СС в Риге и уничтожении Молдовы – видео
Гитлер для европейцев свой: Гоблин о марше СС в Риге и уничтожении Молдовы – видео
Смотрите в видео очередной выпуск программы "Категорически с Гоблином" 19.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-19T10:06+0400
2023-03-19T10:06+0400
2023-03-19T10:18+0400
мультимедиа
видео
в мире
рига
молдова
сша
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/13/275903683_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1ec79c2ae3964c832a09c993d3ef16d7.jpg
В новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском" смотрите: что Россия продемонстрировала США в ситуации с упавшим в Черное море беспилотником? Как банковский кризис в США повлияет на экономику Запада? Почему ООН вдруг обратила внимание на преступления Украины? А также, чем отличаются протесты в Грузии от протестов во Франции по мнению европейцев? Для чего нужна зерновая сделка? Зачем Молдова уничтожает свой суверенитет и почему все закрывают глаза на шествие нацистов в Риге? Подробнее в нашем интервью с Дмитрием Пучковым.
рига
молдова
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/13/275903683_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_8bec80885c7c2111263128354e9cae56.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, в мире, рига, молдова, сша, оон, видео
мультимедиа, видео, в мире, рига, молдова, сша, оон, видео
Гитлер для европейцев свой: Гоблин о марше СС в Риге и уничтожении Молдовы – видео
10:06 19.03.2023 (обновлено: 10:18 19.03.2023)
Смотрите в видео очередной выпуск программы "Категорически с Гоблином"
В новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском" смотрите: что Россия продемонстрировала США в ситуации с упавшим в Черное море беспилотником? Как банковский кризис в США повлияет на экономику Запада? Почему ООН вдруг обратила внимание на преступления Украины?
А также, чем отличаются протесты в Грузии от протестов во Франции по мнению европейцев? Для чего нужна зерновая сделка? Зачем Молдова уничтожает свой суверенитет и почему все закрывают глаза на шествие нацистов в Риге?
Подробнее в нашем интервью с Дмитрием Пучковым.