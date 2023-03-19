https://sputnik-georgia.ru/20230319/nezryachie-v-gruzii-poluchat-pravo-podpisyvat-dokumenty-o-sdelkakh-samostoyatelno-275915108.html

Незрячие в Грузии получат право подписывать документы о сделках самостоятельно

Незрячие в Грузии получат право подписывать документы о сделках самостоятельно

При использовании факсимиле незрячим лицам понадобится нотариальное заверение его подлинности и удостоверение личности 19.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-19T21:18+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Незрячие люди с 1 мая 2023 года смогут сами подписывать документы о сделках, в том числе с использованием технических средств и факсимиле. Согласно вступающим в силу поправкам в гражданский кодекс, у незрячих лиц с 1 мая 2023 года будет выбор предоставить подписание сделки доверенному лицу или подписать его самому. При этом, согласно вступающим в силу поправкам, доверенное лицо сможет подписать за оформляющего сделку документ только при наличии у лица острого физического, психического, интеллектуального или сенсорного нарушения. По действующему законодательству третье лицо может подписать сделку при наличии физического недостатка или болезни у оформляющего сделку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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