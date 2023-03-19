https://sputnik-georgia.ru/20230319/politolog-mezhevich-ssha-i-nato-ne-budut-pomogat-polshe-esli-ta-vlezet-na-ukrainu-275909881.html

Политолог Межевич: США и НАТО не будут помогать Польше, если та влезет на Украину

Политолог Межевич: США и НАТО не будут помогать Польше, если та влезет на Украину

Если сложить все заявления Польши о планах закупки военной техники, то получившаяся сумма будет многократно превышать польский военный бюджет 19.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-19T15:20+0400

2023-03-19T15:20+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор экономических наук, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Где польское руководство будет брать деньги на милитаризацию страны? Как Варшава рассматривает предложение Киева о совместном поиске и разработке месторождений углеводородов на Западе Украины? Зачем власти Польши раскручивают в стране шпиономанию? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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