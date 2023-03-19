https://sputnik-georgia.ru/20230319/politolog-mezhevich-ssha-i-nato-ne-budut-pomogat-polshe-esli-ta-vlezet-na-ukrainu-275909881.html
Политолог Межевич: США и НАТО не будут помогать Польше, если та влезет на Украину
Политолог Межевич: США и НАТО не будут помогать Польше, если та влезет на Украину
Если сложить все заявления Польши о планах закупки военной техники, то получившаяся сумма будет многократно превышать польский военный бюджет 19.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-19T15:20+0400
2023-03-19T15:20+0400
2023-03-19T15:20+0400
мультимедиа
видео
нато
украина
сша
польша
политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/13/275909724_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a05116b82670ebf011deb29df8d2297a.jpg
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор экономических наук, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Где польское руководство будет брать деньги на милитаризацию страны? Как Варшава рассматривает предложение Киева о совместном поиске и разработке месторождений углеводородов на Западе Украины? Зачем власти Польши раскручивают в стране шпиономанию? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
украина
сша
польша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/13/275909724_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_837d1466ff5d26b69b4fb486ed8ff19f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, нато, украина, сша, польша, политика, в мире, видео
мультимедиа, видео, нато, украина, сша, польша, политика, в мире, видео
Политолог Межевич: США и НАТО не будут помогать Польше, если та влезет на Украину
Если сложить все заявления Польши о планах закупки военной техники, то получившаяся сумма будет многократно превышать польский военный бюджет
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор экономических наук, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
Где польское руководство будет брать деньги на милитаризацию страны? Как Варшава рассматривает предложение Киева о совместном поиске и разработке месторождений углеводородов на Западе Украины? Зачем власти Польши раскручивают в стране шпиономанию?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.