https://sputnik-georgia.ru/20230319/v-gruzii-mozhet-smenitsya-ministr-obrazovaniya-275915273.html

В Грузии может смениться министр образования

В Грузии может смениться министр образования

Реформа образования является одной из приоритетных для Грузии 19.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-19T22:25+0400

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михаил чхенкели

грузинская мечта

георгий вольский

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обсуждают новую кандидатуру министра образования Грузии, заявил депутат от партии Гия Вольский. На сегодняшний день пост министра образования занимает Михаил Чхенкели. Он занимает эту должность c марта 2021 года. При этом член политсовета "Грузинской мечты" отказался комментировать причины рассмотрения кандидатуры министра. "Я не могу ничего подтвердить, пока премьер-министр не сделает заявления об этом", – сказал Вольский. Реформа образования является одной из приоритетных для Грузии. В ближайшее время запланирован новый этап реформы, который коснется как школьного, так и профессионального и высшего образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил чхенкели, грузинская мечта, георгий вольский