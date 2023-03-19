https://sputnik-georgia.ru/20230319/v-gruzii-mozhet-smenitsya-ministr-obrazovaniya-275915273.html
В Грузии может смениться министр образования
В Грузии может смениться министр образования
Реформа образования является одной из приоритетных для Грузии 19.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-19T22:25+0400
2023-03-19T22:25+0400
2023-03-19T22:44+0400
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михаил чхенкели
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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обсуждают новую кандидатуру министра образования Грузии, заявил депутат от партии Гия Вольский. На сегодняшний день пост министра образования занимает Михаил Чхенкели. Он занимает эту должность c марта 2021 года. При этом член политсовета "Грузинской мечты" отказался комментировать причины рассмотрения кандидатуры министра. "Я не могу ничего подтвердить, пока премьер-министр не сделает заявления об этом", – сказал Вольский. Реформа образования является одной из приоритетных для Грузии. В ближайшее время запланирован новый этап реформы, который коснется как школьного, так и профессионального и высшего образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, михаил чхенкели, грузинская мечта, георгий вольский
грузия, новости, политика, михаил чхенкели, грузинская мечта, георгий вольский
В Грузии может смениться министр образования
22:25 19.03.2023 (обновлено: 22:44 19.03.2023)
Реформа образования является одной из приоритетных для Грузии
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обсуждают новую кандидатуру министра образования Грузии, заявил депутат от партии Гия Вольский.
На сегодняшний день пост министра образования занимает Михаил Чхенкели. Он занимает эту должность c марта 2021 года.
"На встрече вчера мы обсудили текущие вопросы. Помимо политических процессов есть ряд других важных вопросов. К примеру, закон о горных регионах, а также про отдельных личностей – был разговор о кандидатуре в министры образования", – сказал Вольский журналистам.
При этом член политсовета "Грузинской мечты" отказался комментировать причины рассмотрения кандидатуры министра.
"Я не могу ничего подтвердить, пока премьер-министр не сделает заявления об этом", – сказал Вольский.
Реформа образования является одной из приоритетных для Грузии. В ближайшее время запланирован новый этап реформы, который коснется как школьного, так и профессионального и высшего образования.