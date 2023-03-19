https://sputnik-georgia.ru/20230319/vremya-ch-signal-vvs-ssha-ot-shoygu-polskie-istrebiteli-dlya-ukrainy-i-snaryadnyy-golod-vsu-275903544.html

Время Ч: сигнал ВВС США от Шойгу, польские истребители для Украины и снарядный голод ВСУ

Время Ч: сигнал ВВС США от Шойгу, польские истребители для Украины и снарядный голод ВСУ

Россия дала четкий сигнал США, когда пресекла полет американского БПЛА над зоной, объявленной закрытой в связи с проведением спецоперации на Украине 19.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-19T09:47+0400

2023-03-19T09:47+0400

2023-03-19T10:17+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Будут ли американцы и дальше так близко подлетать к границам России, как это обещает Пентагон? Почему публичное объявление о поставке Польшей на Украину истребителей МиГ-29 – медийная операция Запада? Из-за чего контрнаступление ВСУ приведет только к огромным жертвам среди украинцев? Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

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