https://sputnik-georgia.ru/20230319/vremya-ch-signal-vvs-ssha-ot-shoygu-polskie-istrebiteli-dlya-ukrainy-i-snaryadnyy-golod-vsu-275903544.html
Время Ч: сигнал ВВС США от Шойгу, польские истребители для Украины и снарядный голод ВСУ
Время Ч: сигнал ВВС США от Шойгу, польские истребители для Украины и снарядный голод ВСУ
Россия дала четкий сигнал США, когда пресекла полет американского БПЛА над зоной, объявленной закрытой в связи с проведением спецоперации на Украине 19.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-19T09:47+0400
2023-03-19T09:47+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Будут ли американцы и дальше так близко подлетать к границам России, как это обещает Пентагон? Почему публичное объявление о поставке Польшей на Украину истребителей МиГ-29 – медийная операция Запада? Из-за чего контрнаступление ВСУ приведет только к огромным жертвам среди украинцев? Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
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мультимедиа, видео, аналитика, украина, сша, польша, пентагон, видео
мультимедиа, видео, аналитика, украина, сша, польша, пентагон, видео
Время Ч: сигнал ВВС США от Шойгу, польские истребители для Украины и снарядный голод ВСУ
09:47 19.03.2023 (обновлено: 10:17 19.03.2023)
Россия дала четкий сигнал США, когда пресекла полет американского БПЛА над зоной, объявленной закрытой в связи с проведением спецоперации на Украине
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
Будут ли американцы и дальше так близко подлетать к границам России, как это обещает Пентагон? Почему публичное объявление о поставке Польшей на Украину истребителей МиГ-29 – медийная операция Запада? Из-за чего контрнаступление ВСУ приведет только к огромным жертвам среди украинцев?
Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".