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Американский 92-летний медиамагнат намерен жениться в пятый раз
Американский 92-летний медиамагнат намерен жениться в пятый раз
Свадьба Руперта Мердока и его избранницы состоится в конце лета этого года 20.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-20T21:06+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар – Sputnik. Американский 92-летний медиамагнат Руперт Мердок объявил о помолвке с 66-летней вдовой кантри-музыканта и бизнесмена Честера Смита Энн-Лесли Смит, это будет пятый по счету брак медиатитана. Об этом сообщает издание New York Post.66-летняя Энн-Лесли Смит сообщила, что познакомилась с Мердоком в сентябре прошлого года. Свадьба пары состоится в конце лета.Издание New York Times сообщало в июне 2022 года о разводе Руперта Мердока с 66-летней моделью Джерри Холл спустя шесть лет брака.Руперт Мердок в 1979 году основал медиахолдинг News Corporation, в состав которого входят газеты Wall Street Journal, Times, Sun и New York Post. Кроме того, миллиардер владеет телеканалом Fox News и телекомпанией 20th Century Fox.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, общество, new york post, fox news
в мире, новости, общество, new york post, fox news
Американский 92-летний медиамагнат намерен жениться в пятый раз
21:06 20.03.2023 (обновлено: 21:11 20.03.2023)
Свадьба Руперта Мердока и его избранницы состоится в конце лета этого года
ТБИЛИСИ, 20 мар – Sputnik.
Американский 92-летний медиамагнат Руперт Мердок объявил о помолвке с 66-летней вдовой кантри-музыканта и бизнесмена Честера Смита Энн-Лесли Смит, это будет пятый по счету брак медиатитана. Об этом сообщает издание New York Post
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"Я очень переживал. Я боялся влюбиться, но я знал, что это будет в последний раз. Надеюсь, так и будет. Я счастлив. Мы оба надеемся провести вторую половину жизни вместе", – заявил Мердок.
66-летняя Энн-Лесли Смит сообщила, что познакомилась с Мердоком в сентябре прошлого года. Свадьба пары состоится в конце лета.
Издание New York Times сообщало в июне 2022 года о разводе Руперта Мердока с 66-летней моделью Джерри Холл спустя шесть лет брака.
Руперт Мердок в 1979 году основал медиахолдинг News Corporation, в состав которого входят газеты Wall Street Journal, Times, Sun и New York Post. Кроме того, миллиардер владеет телеканалом Fox News и телекомпанией 20th Century Fox.