Американский 92-летний медиамагнат намерен жениться в пятый раз

Свадьба Руперта Мердока и его избранницы состоится в конце лета этого года 20.03.2023, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 мар – Sputnik. Американский 92-летний медиамагнат Руперт Мердок объявил о помолвке с 66-летней вдовой кантри-музыканта и бизнесмена Честера Смита Энн-Лесли Смит, это будет пятый по счету брак медиатитана. Об этом сообщает издание New York Post.66-летняя Энн-Лесли Смит сообщила, что познакомилась с Мердоком в сентябре прошлого года. Свадьба пары состоится в конце лета.Издание New York Times сообщало в июне 2022 года о разводе Руперта Мердока с 66-летней моделью Джерри Холл спустя шесть лет брака.Руперт Мердок в 1979 году основал медиахолдинг News Corporation, в состав которого входят газеты Wall Street Journal, Times, Sun и New York Post. Кроме того, миллиардер владеет телеканалом Fox News и телекомпанией 20th Century Fox.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

