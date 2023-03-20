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Число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тысяч

Число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тысяч

Жертвами землетрясений 6 февраля стали 50 тысяч 96 человек, пострадали 107 тысяч 204 человека 20.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-20T18:02+0400

2023-03-20T18:02+0400

2023-03-20T18:02+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Число жертв февральских землетрясений в Турции превысило 50 тысяч, сообщил в понедельник глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер. "Жертвами землетрясений 6 февраля стали 50 тысяч 96 человек, пострадали 107 тысяч 204 человека", – заявил Сезер, выступая в парламенте Турции. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, новости, происшествия, турция, землетрясение в турции 2023