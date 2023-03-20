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Гражданин Молдовы пропал без вести в Тбилиси
Гражданин Молдовы пропал без вести в Тбилиси
Мужчина не отвечает на телефон с 13 марта, его последнее местоположение на гугл-картах – Верийское кладбище в Тбилиси 20.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-20T10:22+0400
2023-03-20T10:22+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Гражданин Молдовы Петр Бугор пропал неделю назад в Тбилиси, об этом его невеста сообщила в соцсети. Мужчина прилетел в Тбилиси 7 марта и два дня жил в в гостинице Address Inn, затем переехал в гостевой дом, но не сообщил невесте адрес. Петру Бугору 25 лет, среднего телосложения, рост около 180 см, небритый. Предположительно был одет в черную длинную куртку или черную джинсовку, синие кеды 45 размера и черные штаны, сумка-бананка наперевес.Он не отвечает на телефон с 13 марта. Последнее местоположение на гугл-картах – возле Верийского кладбища в Тбилиси.Тех, кто обладает какой-либо информацией, просят обращаться по телефону Viber, WhatsApp +380678166768.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, молдова
Гражданин Молдовы пропал без вести в Тбилиси
10:22 20.03.2023 (обновлено: 11:38 20.03.2023)
Мужчина не отвечает на телефон с 13 марта, его последнее местоположение на гугл-картах – Верийское кладбище в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Гражданин Молдовы Петр Бугор пропал неделю назад в Тбилиси, об этом его невеста сообщила в соцсети.
Мужчина прилетел в Тбилиси 7 марта и два дня жил в в гостинице Address Inn, затем переехал в гостевой дом, но не сообщил невесте адрес.
Петру Бугору 25 лет, среднего телосложения, рост около 180 см, небритый. Предположительно был одет в черную длинную куртку или черную джинсовку, синие кеды 45 размера и черные штаны, сумка-бананка наперевес.
Он не отвечает на телефон с 13 марта. Последнее местоположение на гугл-картах – возле Верийского кладбища в Тбилиси.
Тех, кто обладает какой-либо информацией, просят обращаться по телефону Viber, WhatsApp +380678166768.