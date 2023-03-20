https://sputnik-georgia.ru/20230320/krazha-iz-yuvelirnogo-magazina-v-tsentre-tbilisi--inostrantsa-zaderzhali-po-goryachim-sledam-275924909.html

Кража из ювелирного магазина в центре Тбилиси – иностранца задержали по горячим следам

Кража из ювелирного магазина в центре Тбилиси – иностранца задержали по горячим следам

Обвиняемому грозит заключение сроком до пяти лет 20.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-20T12:45+0400

2023-03-20T12:45+0400

2023-03-20T12:45+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/11/275883943_0:3:2311:1303_1920x0_80_0_0_bc80ccda660e7b5ff599909b140a2dee.jpg

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Полицейские задержали 38-летнего иностранца по обвинению в краже ювелирных изделий в магазине Delfos в центре Тбилиси, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. По данным следствия, обвиняемый украл из ювелирного магазина, расположенного на проспекте Чавчавадзе, различные дорогие украшения и скрылся места происшествия. В результате оперативных и следственных мероприятий полицейские задержали обвиняемого по горячим следам на второй день после случившегося. Полиция изъяла украденные предметы в качестве вещественного доказательства. Следствие ведется по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище, повлекшая значительный ущерб". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси