https://sputnik-georgia.ru/20230320/krazha-iz-yuvelirnogo-magazina-v-tsentre-tbilisi--inostrantsa-zaderzhali-po-goryachim-sledam-275924909.html
Кража из ювелирного магазина в центре Тбилиси – иностранца задержали по горячим следам
Кража из ювелирного магазина в центре Тбилиси – иностранца задержали по горячим следам
Обвиняемому грозит заключение сроком до пяти лет 20.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-20T12:45+0400
2023-03-20T12:45+0400
2023-03-20T12:45+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/11/275883943_0:3:2311:1303_1920x0_80_0_0_bc80ccda660e7b5ff599909b140a2dee.jpg
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Полицейские задержали 38-летнего иностранца по обвинению в краже ювелирных изделий в магазине Delfos в центре Тбилиси, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. По данным следствия, обвиняемый украл из ювелирного магазина, расположенного на проспекте Чавчавадзе, различные дорогие украшения и скрылся места происшествия. В результате оперативных и следственных мероприятий полицейские задержали обвиняемого по горячим следам на второй день после случившегося. Полиция изъяла украденные предметы в качестве вещественного доказательства. Следствие ведется по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище, повлекшая значительный ущерб". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/11/275883943_0:0:2311:1733_1920x0_80_0_0_cddee1104f6a78ecaf03c2f9a18fb5de.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Кража из ювелирного магазина в центре Тбилиси – иностранца задержали по горячим следам
Обвиняемому грозит заключение сроком до пяти лет
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Полицейские задержали 38-летнего иностранца по обвинению в краже ювелирных изделий в магазине Delfos в центре Тбилиси, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
По данным
следствия, обвиняемый украл из ювелирного магазина, расположенного на проспекте Чавчавадзе, различные дорогие украшения и скрылся места происшествия.
В результате оперативных и следственных мероприятий полицейские задержали обвиняемого по горячим следам на второй день после случившегося.
Полиция изъяла украденные предметы в качестве вещественного доказательства.
Следствие ведется по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище, повлекшая значительный ущерб".
Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.