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Лаборатория качества лекарств в Грузии готова к открытию – министр
Лаборатория качества лекарств в Грузии готова к открытию – министр
Национальная лаборатория лекарств будет изучать качество местных и импортированных фармацевтических продуктов 20.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-20T19:52+0400
2023-03-20T19:52+0400
2023-03-20T20:19+0400
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зураб азарашвили
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здравоохранение в грузии
министерство здравоохранения грузии
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. В Минздраве Грузии планируют дату открытия лаборатории лекарств, в которой будут следить за качеством медикаментов, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили на брифинге после заседания правительства. Национальная лаборатория лекарств будет изучать качество местной и импортированной фармацевтической продукции. Для проверки качества медикаментов Грузии до сих пор приходится обращаться к лабораториям Европы, что связано как с временем, так и с определенными финансовыми затратами. Ранее в Минздраве Грузии заявили, что качество, коэффициент безопасности и эффективности медикаментов является одним из инструментов регулирования цен на них.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, всемирная организация здравоохранения, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
грузия, новости, общество, зураб азарашвили, всемирная организация здравоохранения, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
Лаборатория качества лекарств в Грузии готова к открытию – министр
19:52 20.03.2023 (обновлено: 20:19 20.03.2023)
Национальная лаборатория лекарств будет изучать качество местных и импортированных фармацевтических продуктов
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. В Минздраве Грузии планируют дату открытия лаборатории лекарств, в которой будут следить за качеством медикаментов, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили на брифинге после заседания правительства.
Национальная лаборатория лекарств будет изучать качество местной и импортированной фармацевтической продукции. Для проверки качества медикаментов Грузии до сих пор приходится обращаться к лабораториям Европы, что связано как с временем, так и с определенными финансовыми затратами.
"Могу подтвердить, что лаборатория лекарств готова. Сейчас согласовываем технические детали и организационные вопросы. Сегодня мы можем сказать, что в стране есть медицинская лаборатория, где будут проверять лекарства, и не нужно будет отправлять их за границу", – сказал Зураб Азарашвили.
Ранее в Минздраве Грузии заявили, что качество, коэффициент безопасности и эффективности медикаментов является одним из инструментов регулирования цен на них.