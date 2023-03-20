https://sputnik-georgia.ru/20230320/laboratoriya-kachestva-lekarstv-v-gruzii-gotova-k-otkrytiyu--ministr-275947328.html

Лаборатория качества лекарств в Грузии готова к открытию – министр

Лаборатория качества лекарств в Грузии готова к открытию – министр

Национальная лаборатория лекарств будет изучать качество местных и импортированных фармацевтических продуктов 20.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-20T19:52+0400

2023-03-20T19:52+0400

2023-03-20T20:19+0400

грузия

новости

общество

зураб азарашвили

всемирная организация здравоохранения

здравоохранение в грузии

министерство здравоохранения грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24783/58/247835870_0:140:3000:1828_1920x0_80_0_0_e44791af3711a3b4c3d6d375caed452f.jpg

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. В Минздраве Грузии планируют дату открытия лаборатории лекарств, в которой будут следить за качеством медикаментов, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили на брифинге после заседания правительства. Национальная лаборатория лекарств будет изучать качество местной и импортированной фармацевтической продукции. Для проверки качества медикаментов Грузии до сих пор приходится обращаться к лабораториям Европы, что связано как с временем, так и с определенными финансовыми затратами. Ранее в Минздраве Грузии заявили, что качество, коэффициент безопасности и эффективности медикаментов является одним из инструментов регулирования цен на них.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, зураб азарашвили, всемирная организация здравоохранения, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии