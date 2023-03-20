https://sputnik-georgia.ru/20230320/protiv-sudey-i-prokurora-mus-v-rossii-vozbudili-ugolovnoe-delo-275942357.html

Против судей и прокурора МУС в России возбудили уголовное дело

Против судей и прокурора МУС в России возбудили уголовное дело

Уголовное преследование МУС российских граждан носит заведомо незаконный характер, оснований для привлечения к уголовной ответственности нет, заявил СК РФ 20.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-20T16:08+0400

2023-03-20T16:08+0400

2023-03-20T16:12+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Возбуждено уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда, сообщил следственный комитет России.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации.В заявлении отмечается, что уголовное преследование МУС российских граждан носит заведомо незаконный характер, оснований для привлечения к уголовной ответственности нет.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле спокойно относятся к решению Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на "арест" президента России Владимира Путина и не принимают его "близко к сердцу"."Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны, и нашего президента в мире, что, конечно, мы это фиксируем, но, если каждое из этих проявлений враждебных принимать близко к сердцу, наверное, ничего хорошего не получится", — сказал Песков журналистам.Он добавил, что президент продолжает работать.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, россия, политика, владимир путин, мус, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины 2022