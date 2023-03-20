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Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле – о чем говорили лидеры России и Китая

Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле – о чем говорили лидеры России и Китая

Российский лидер подчеркнул, что за последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. 20.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-20T21:55+0400

2023-03-20T21:55+0400

2023-03-20T21:55+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин проводит в Кремле неформальную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.Китайский лидер сегодня прибыл в Москву с государственным визитом.Глава РФ еще раз лично поздравил его с переизбранием на пост.По его словам, у РФ и КНР очень много совместных задач и целей. Он добавил, что взаимодействие двух стран на международной арене способствует укреплению основополагающих принципов мироустройства и многополярности.Путин подчеркнул, что "более чем в два раза увеличился" торговый оборот России и Китая и что сейчас он составляет $185 миллиардов.Российский президент отметил, что за последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии.Он также указал, что российская сторона внимательно ознакомилась и с предложениями Китая по урегулированию кризиса на Украине."Мы всегда открыты для переговорного процесса. Обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся, безусловно, с уважением", – сказал Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, политика, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин