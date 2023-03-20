https://sputnik-georgia.ru/20230320/sakstat-chislo-vnutrennikh-turistov-v-gruzii-sokraschaetsya--ikh-raskhody-rastut-275917378.html

"Сакстат": число внутренних туристов в Грузии сокращается – их расходы растут

"Сакстат": число внутренних туристов в Грузии сокращается – их расходы растут

Чаще всего жители Грузии путешествуют по стране с целью навестить родственников или друзей, а также совершить покупки 20.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-20T09:01+0400

2023-03-20T09:01+0400

2023-03-20T09:01+0400

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туризм в грузии

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в 2022 году снизилось на 3,3% по сравнению с 2021 годом, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, в отчетном периоде в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 204,6 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 361,1 тысячи поездок в другие населенные пункты, из которых туристическими были 641 тысяча.Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии – граждане от 31 до 50 лет, они составили 36,8% от общего числа. При этом главным направлением был Тбилиси, на втором месте – регионы Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, а на третьем – регион Квемо Картли.Куда ездили и сколько тратили местные туристыВ 2022 году чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки на шопинг и на лечение.Среднемесячные расходы внутренних туристов в 2022 году составили 346,3 миллиона лари, что на 8% больше, чем в 2021 году. При этом средние расходы одного человека выросли на 15,5% и составили 235,4 лари.В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.Среди внутренних туристов 54,9% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, туризм, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", туризм в грузии