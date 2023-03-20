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"Сакстат": число внутренних туристов в Грузии сокращается – их расходы растут
"Сакстат": число внутренних туристов в Грузии сокращается – их расходы растут
Чаще всего жители Грузии путешествуют по стране с целью навестить родственников или друзей, а также совершить покупки 20.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-20T09:01+0400
2023-03-20T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
туризм в грузии
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в 2022 году снизилось на 3,3% по сравнению с 2021 годом, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, в отчетном периоде в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 204,6 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 361,1 тысячи поездок в другие населенные пункты, из которых туристическими были 641 тысяча.Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии – граждане от 31 до 50 лет, они составили 36,8% от общего числа. При этом главным направлением был Тбилиси, на втором месте – регионы Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, а на третьем – регион Квемо Картли.Куда ездили и сколько тратили местные туристыВ 2022 году чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки на шопинг и на лечение.Среднемесячные расходы внутренних туристов в 2022 году составили 346,3 миллиона лари, что на 8% больше, чем в 2021 году. При этом средние расходы одного человека выросли на 15,5% и составили 235,4 лари.В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.Среди внутренних туристов 54,9% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, туризм, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", туризм в грузии
грузия, туризм, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", туризм в грузии

"Сакстат": число внутренних туристов в Грузии сокращается – их расходы растут

09:01 20.03.2023
© photo: Sputnik / StringerЗдание для проведения церемонии бракосочетаний у смотровой площадки на территории пещерного комплекса Сатаплиа.
Здание для проведения церемонии бракосочетаний у смотровой площадки на территории пещерного комплекса Сатаплиа. - Sputnik Грузия, 1920, 20.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Чаще всего жители Грузии путешествуют по стране с целью навестить родственников или друзей, а также совершить покупки
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в 2022 году снизилось на 3,3% по сравнению с 2021 годом, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, в отчетном периоде в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 204,6 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 361,1 тысячи поездок в другие населенные пункты, из которых туристическими были 641 тысяча.
Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии – граждане от 31 до 50 лет, они составили 36,8% от общего числа. При этом главным направлением был Тбилиси, на втором месте – регионы Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, а на третьем – регион Квемо Картли.

Куда ездили и сколько тратили местные туристы

В 2022 году чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки на шопинг и на лечение.
Цели визитов туристов-резидентов в Грузии – среднемесячные показатели

Цель визита

Число визитов, тысячи

Доля в общем числе визитов, %

Визит к родственникам и друзьям

691,2

50,8

Посещение второго дома

167,1

12,3

Шопинг

159,3

11,7

Отдых и развлечения

131,4

9,7

Лечение

121,2

8,9

Профдеятельность

43,1

3,2

Другое

47,7

3,5

Среднемесячные расходы внутренних туристов в 2022 году составили 346,3 миллиона лари, что на 8% больше, чем в 2021 году. При этом средние расходы одного человека выросли на 15,5% и составили 235,4 лари.
В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.
Траты жителей Грузии как туристов (среднемесячные показатели)

Вид расходов

Расходы, млн лари

Расходы за визит, лари

Шопинг

80,6

32,5

Еда и напитки

57,9

23,3

Транспорт

53,0

21,4

Размещение

14,2

5,7

Развлечения

2,7

1,1

Другое

39,8

16,0

Среди внутренних туристов 54,9% составляют женщины.
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