https://sputnik-georgia.ru/20230320/sakstat-chislo-vnutrennikh-turistov-v-gruzii-sokraschaetsya--ikh-raskhody-rastut-275917378.html
"Сакстат": число внутренних туристов в Грузии сокращается – их расходы растут
"Сакстат": число внутренних туристов в Грузии сокращается – их расходы растут
Чаще всего жители Грузии путешествуют по стране с целью навестить родственников или друзей, а также совершить покупки 20.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-20T09:01+0400
2023-03-20T09:01+0400
2023-03-20T09:01+0400
грузия
туризм
новости
экономика
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
туризм в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23295/78/232957854_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_3e082eff8fc0e99672308781dd6b8b0d.jpg
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в 2022 году снизилось на 3,3% по сравнению с 2021 годом, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, в отчетном периоде в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 204,6 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 361,1 тысячи поездок в другие населенные пункты, из которых туристическими были 641 тысяча.Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии – граждане от 31 до 50 лет, они составили 36,8% от общего числа. При этом главным направлением был Тбилиси, на втором месте – регионы Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, а на третьем – регион Квемо Картли.Куда ездили и сколько тратили местные туристыВ 2022 году чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки на шопинг и на лечение.Среднемесячные расходы внутренних туристов в 2022 году составили 346,3 миллиона лари, что на 8% больше, чем в 2021 году. При этом средние расходы одного человека выросли на 15,5% и составили 235,4 лари.В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.Среди внутренних туристов 54,9% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23295/78/232957854_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_219fb60547aed8f0e8e78e3691a32158.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, туризм, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", туризм в грузии
грузия, туризм, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", туризм в грузии
"Сакстат": число внутренних туристов в Грузии сокращается – их расходы растут
Чаще всего жители Грузии путешествуют по стране с целью навестить родственников или друзей, а также совершить покупки
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в 2022 году снизилось на 3,3% по сравнению с 2021 годом, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, в отчетном периоде в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 204,6 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 361,1 тысячи поездок в другие населенные пункты, из которых туристическими были 641 тысяча.
Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии – граждане от 31 до 50 лет, они составили 36,8% от общего числа. При этом главным направлением был Тбилиси, на втором месте – регионы Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, а на третьем – регион Квемо Картли.
Куда ездили и сколько тратили местные туристы
В 2022 году чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки на шопинг и на лечение.
Цели визитов туристов-резидентов в Грузии – среднемесячные показатели
Цель визита
Число визитов, тысячи
Доля в общем числе визитов, %
Визит к родственникам и друзьям
691,2
50,8
Посещение второго дома
167,1
12,3
Шопинг
159,3
11,7
Отдых и развлечения
131,4
9,7
Лечение
121,2
8,9
Профдеятельность
43,1
3,2
Другое
47,7
3,5
Среднемесячные расходы внутренних туристов в 2022 году составили 346,3 миллиона лари, что на 8% больше, чем в 2021 году. При этом средние расходы одного человека выросли на 15,5% и составили 235,4 лари.
В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.
Траты жителей Грузии как туристов (среднемесячные показатели)
Вид расходов
Расходы, млн лари
Расходы за визит, лари
Шопинг
80,6
32,5
Еда и напитки
57,9
23,3
Транспорт
53,0
21,4
Размещение
14,2
5,7
Развлечения
2,7
1,1
Другое
39,8
16,0
Среди внутренних туристов 54,9% составляют женщины.