https://sputnik-georgia.ru/20230320/solnechnoe-zatmenie-v-aprele-2023-gde-i-kogda-nablyudat-275946528.html

Солнечное затмение в апреле 2023: где и когда наблюдать

Солнечное затмение в апреле 2023: где и когда наблюдать

Первое затмение в 2023 году произойдет в апреле – любители астрономических событий 20 числа смогут наблюдать гибридное или кольцеобразно-полное солнечное... 20.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-20T18:45+0400

2023-03-20T18:45+0400

2023-03-20T18:45+0400

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солнечное затмение

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Гибридное – это редкий тип солнечного затмения, которое по мере движения тени Луны по поверхности Земли меняет свой внешний вид. В частности, затмение будет кольцеобразным в начале или конце пути лунной тени по поверхности нашей планеты, а в середине – полным. Где и когда можно наблюдать кольцеобразно-полное солнечное затмение 20 апреля, читайте в Sputnik Грузия. Где и когда наблюдать Редкий тип солнечного затмения 20 апреля смогут наблюдать в Филиппинах, Австралии, Юго-восточной Азии, акваториях Тихого и Индийского океанов и в Антарктиде. Интересное астрономическое явление начнется в 06:37 по тбилисскому времени – общая продолжительность кольцеобразного-полного солнечного затмения составит около четырех с половиной часов. Наблюдать этот редкий тип солнечного затмения жители Грузии и России не смогут. Тем, кто сможет наблюдать кольцеобразное-полное солнечное затмение, нужно помнить о мерах предосторожности – в это время нельзя наблюдать Солнце без специальных очков с защитой от ультрафиолета. Редкое астрономическое явление в апреле можно наблюдать и через черно-белую непроявленную фотопленку. Помните, смотреть на Солнце во время затмения более 40 секунд небезопасно. Кстати, делать снимки обычным фотоаппаратом или телефоном специалисты не советуют – фото не получится, однако матрица устройства может сгореть. Материал подготовлен на основе открытых источников

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