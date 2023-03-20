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Стоимость золота превысила $2 тыс впервые за 10 месяцев
Стоимость золота превысила $2 тыс впервые за 10 месяцев
Цена на золото растет более чем на 1%, и цена за тройскую унцию составила чуть более 2 тысяч долларов 20.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-20T11:38+0400
2023-03-20T11:38+0400
2023-03-20T11:57+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Стоимость золота превысила две тысячи долларов впервые с 18 апреля 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.По данным на 11:16 по тбилисскому времени, цена апрельского фьючерса на золото на бирже Comex в Нью-Йорке подскакивает на 27,4 доллара, или на 1,41%, до 2001,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,89% – до 22,657 доллара за унцию.Тройская унция – единица измерения веса, используемая банками и ювелирами. Равна 31,1034768 грамма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, экономика, в мире
новости, экономика, в мире
Стоимость золота превысила $2 тыс впервые за 10 месяцев
11:38 20.03.2023 (обновлено: 11:57 20.03.2023)
Цена на золото растет более чем на 1%, и цена за тройскую унцию составила чуть более 2 тысяч долларов
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik.
Стоимость золота превысила две тысячи долларов впервые с 18 апреля 2022 года, сообщает РИА Новости
со ссылкой на данные торгов.
По данным на 11:16 по тбилисскому времени, цена апрельского фьючерса на золото на бирже Comex в Нью-Йорке подскакивает на 27,4 доллара, или на 1,41%, до 2001,8 доллара за тройскую унцию.
Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,89% – до 22,657 доллара за унцию.
Тройская унция – единица измерения веса, используемая банками и ювелирами. Равна 31,1034768 грамма.