https://sputnik-georgia.ru/20230320/stoimost-zolota-prevysila-2-tys-vpervye-za-10-mesyatsev-275923354.html

Стоимость золота превысила $2 тыс впервые за 10 месяцев

Стоимость золота превысила $2 тыс впервые за 10 месяцев

Цена на золото растет более чем на 1%, и цена за тройскую унцию составила чуть более 2 тысяч долларов 20.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-20T11:38+0400

2023-03-20T11:38+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Стоимость золота превысила две тысячи долларов впервые с 18 апреля 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.По данным на 11:16 по тбилисскому времени, цена апрельского фьючерса на золото на бирже Comex в Нью-Йорке подскакивает на 27,4 доллара, или на 1,41%, до 2001,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,89% – до 22,657 доллара за унцию.Тройская унция – единица измерения веса, используемая банками и ювелирами. Равна 31,1034768 грамма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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